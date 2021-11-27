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GAZİANTEP

Gaziantep'te korkunç olay: Toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu. İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte korkunç olay: Toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu
Foto/arşiv

Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cesetlere ulaştı.

İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Duvarda gören polisi aradı: PKK paçavrası indirildi operasyon başlatıldı
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Duvarda gören polisi aradı: PKK paçavrası indirildi operasyon başlatıldı

Müslüme’nin yaşadığı kıl çadırı anneanne ve babaanne bekliyor: 'Aklımı kaybedeceğim'
FOTOĞRAF 12
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Göç Eden Sarikeçililer Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal yaptığı açıklamada, “Ben Sarıkeçili Dernek Başkanı olarak açıklama gereği duydum. Çok üzüldük, herkes üzüldü. Bu olayda aynı soyadı taşımakla biz biraz daha çok fazla üzüldük...
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Bu konuda bizi üzen bir şey daha var. Net bir sonuca varılmadan yargı süreci devam ediyor. Sonucu belli değil. Buna rağmen sosyal medyada gerek bazı yayın organlarında gerek bazı vatandaşlar değişik yayınlar yapıyorlar. Bunlar Sarıkeçili yörüklere mal ediliyor. Bunlar yapılmasın. Sarıkeçililere mal edilmesin...
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Ortada herhangi bir sonuç yayınlanmadı, ortada herhangi bir sonuç yok. Adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bu sonucu karara bağlayacak. Sonuç açıklansın. Sonuçta suçlayacaksak suçlayalım. Aklancaksa da aklanacak. Bu konuda ön yargılı olmayalım” dedi.
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Anneanne Müslüme Yağal ise “Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum....
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Bizim dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Biz şeriat altında yaşıyoruz. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin’de. Çok kötü olduk” diye konuştu.
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Öte yandan, Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
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Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal’ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.
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Müslüme’nin yaşadığı kıl çadırı anneanne ve babaanne bekliyor
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Müslüme'nin annesi Selvi Yağal'ın ise Mersin Kadın Sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.
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Müslüme’nin yaşadığı kıl çadırı anneanne ve babaanne bekliyor: 'Aklımı kaybedeceğim'
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim olurken, kıl çadırı anneanne Müslüme Yağal ile babaanne Ayşe Yağal bekliyor. Müslüme'nin annesi Selvi Yağal'ın ise Mersin Kadın Sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Anneanne Müslüme Yağal ise “Bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum" dedi.


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