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GAZİANTEP

Gaziantep'te şaşkına çeviren görüntü: İnsan yüzlü kelebek

Gaziantep'te görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Sırtında insan silüeti olan kelebeği bulan vatandaş hemen yetkililere koştu. Uzmanlar, kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedenini araştırıyor.

Haber Merkezi İHA
Uzmanlar, kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedenini araştırıyor.
Uzmanlar, kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedenini araştırıyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Sabri Demir isimli bir vatandaşın tesadüfen gördüğü kelebeğin sırtında yer alan insan sureti görenleri şaşırtıyor. Demir, cansız kelebeğin sırtındaki sureti fark edince hemen kelebeği korumaya alarak yetkililere teslim etti.

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"Bahçede tesadüfen buldum"

Sabri Demir kelebeği tesadüfen bulduğunu belirterek, “Ben bu kelebeği çalıştığım fabrikanın bahçesinde buldum. Bahçede dolaşırken tesadüfen fark ettim. Fotoğrafını çektim, büyüttüğümde insan fügürü olduğunu fark ettim. Kelebeği elime aldığımda cansızdı. Hemen ilçe tarımla iletişime geçtim ve onlara teslim ettim” dedi.

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Uzmanlar araştırıyor

Gaziantep’in Nizip İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Ziraat Mühendisi Ahmet Yılmaz ise, “Vatandaşımız kelebeği bize getirdi. Tarımsal alanda sık görülen bir kelebek değildir. Kelebeğin orta kısmında insan suretine benzeyen bir yüz var. konunun uzmanlarının teşhisi önemlidir” diye konuştu.Öte yandan kelebeğin türü ve insan sureti şeklindeki izin nedeni araştırılıyor.

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