Gaziler, askerler ve şehit yakınları yeniden hayata tutunuyor

Back to Life Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AB Dış ilişkiler ve proje Hizmetleri Birimi ve Slovakya’dan paydaş kuruluşların iş birliğiyle gerçekleşti. Projesi’nin ilk ayağı Ankara 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde şehit yakınları ve gazilerin katılımı ile hayata geçirildi. Slovakya’dan paydaşlar ile yapılan iş birliği çerçevesinde Slovakya’da bulunan 200 bin Ukraynalı göçmene duygu paylaşımı ile psikososyal olarak destek olunması amaçlanıyor.

ETKİNLİKTE DUYGU DOLU ANLAR

Şehit ailelerini, gazileri ve gazi yakınlarını buluşturan etkinlik yuvarlak masa toplantıları ve “Gücüm Ellerimde” etkinliği ile başladı. Projenin gün içerisinde gerçekleşen 2. etkinliği “Hayat Yolculuğu Haritam” oldu. Bu etkinlikte katılımcılar ellerindeki renkli kağıtlara ip ve kırtasiye malzemeleri yardımıyla hayat yolculuklarını çizdi. Katılımcılar sahnede kendi hayat yolculuğunu anlattı. Yas süreçlerini paylaşan şehit anneleri ve eşleri ile deneyimlerini paylaşan gaziler yaşama tutunma formüllerini birbirleri ile paylaştı.

SON GÖRDÜĞÜM ŞEY GÖKYÜZÜNÜN MAVİSİYDİ

Etkinlikte yer alan görme engelli astsubay gazi kendi hayat yolculuğunu, “Son gördüğüm şey gökyüzünün mavisiydi. Filmin sonu derken aslında film yeniden başlıyordu benim için. Hiçbir zaman pes etmedim. Hiçbir zaman görmediğim için kendime kızmadım. Gözlerim görmüyor ama hislerim görüyor. Nefes aldığımız sürece her şeyi başarabiliriz “sözleriyle anlattı.

Şehit polis eşi ise, “Eşim şehit olduğunda 10 aylık bebeğimle baş başa kaldım. Hayatımı eşimin de öğretileriyle çocuğumu yetiştirmeye ve çocuğumun her adımında onu yaşatmaya adadım. Bizim eşimle buluşmamız ahirete kaldı. Biz şimdi kısa bir ara verdik ve ben bu ara geçene kadar bugünü çocuğum ve kendim için daha mutlu ve yaşanır nasıl kılabiliriz bunun için uğraşıyorum” ifadeleriyle yaşadığı süreci katılımcılarla paylaştı.

UKRAYNALI GÖÇMENLERE ÖRNEK MODEL