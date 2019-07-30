Gündem Gaziosmanpaşada helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri uzun süredir takibe aldıkları adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
DHA
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
DHA
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
DHA
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
DHA
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde önceden belirlenen 73 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra bir polis helikopteri de eşlik etti.

HELİKOPTER İLE HAVADAN TAKİP EDİLDİ

Gaziosmanpaşa'da bir süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından savcılığın 73 adres için arama izni vermesi üzerine, İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyonun düğmesine bastı. Gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nden harekat eden çok sayıda polis ekibi, Gaziosmanpaşa genelindeki farklı noktalara dağılarak, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyonu düzenledi. Operasyon bir polis helikopteri tarafından havadan da desteklenirken, hassas burunlu polis arama köpekleri de kullanıldı. Operasyona Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek ekipler olarak katıldı. Operasyonda birçok adrese kapıları koçbaşlarıyla kırarak giren polis ekipleri, adresleri didik didik aradı. Alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maraşın tapusu bizde

Maraş'ın tapusu bizde

​Maraş'ın tamamının Osmanlı dönemi vakıflarına ait olduğu tescillendi.
MİT siyah çantanın peşinde

MİT siyah çantanın peşinde

​Diplomatımızı şehit eden teröristin hedefinde siyah çanta mı vardı?
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den son dakika sağanak ve sel uyarısı.
Galatasaray yolunda

Galatasaray yolunda

​Sarı-kırmızılılar yıldız golcüye kavuşuyor.
Muvazzaflara operasyon

Muvazzaflara operasyon

​İzmir'de kripto 23 FETÖ'cü tespit edildi.
Akraba şirketi

Akraba şirketi

​CHP'li başkanlar, belediye kadrolarını akrabalarıyla doldurdu.

Sudan’ın 28 Şubat’ı

Sudan’ın 28 Şubat’ı

​Hedef İslami yapıları ve liderleri tasfiye etmek.

Dünyanın<br>en büyüğü olacak

Dünyanın
en büyüğü olacak

​Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temeli atıldı.
Türkiye<br>tek başına kurar

Türkiye
tek başına kurar

Güvenli bölge için ABD'ye son mesajlar verildi.
Terör propagandası<br>ifade özgürlüğü olamaz

Terör propagandası
ifade özgürlüğü olamaz

​Akademisyenlerden AYM'nin kararına karşı bildiri.
Zap'ta<br>gri listeye çizik

Zap'ta
gri listeye çizik

​26 Temmuz'daki operasyonda gri listedeki terörist öldürüldü.
Asla izin verilmeyecek

Asla izin verilmeyecek

​Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan Salda Gölü mesajı.
Beni boğarak öldürecekti

Beni boğarak öldürecekti

Rize'de dehşeti yaşayan genç kız o anları anlattı.
'Türkiye'nin motor <br>yolculuğu başladı'

'Türkiye'nin motor
yolculuğu başladı'

​SSB Başkanı Demir: Bu yolculukta inşallah başaracağız.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.