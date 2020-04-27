Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı: Vatandaşlar sosyal mesafe hiçe saydı
Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı: Vatandaşlar sosyal mesafe hiçe saydı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti. Hemen hemen birçok kişi maske takarken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti.
Pazarda daha önceki günlere göre, büyük yoğunluk oluştu. Vatandaşlar pazar alanını doldurdu, adeta adım atacak yer kalmadı.
Hemen hemen birçok kişi maske takarken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.