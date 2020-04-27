Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı: Vatandaşlar sosyal mesafe hiçe saydı Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı: Vatandaşlar sosyal mesafe hiçe saydı İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti. Hemen hemen birçok kişi maske takarken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Haber Merkezi 27 Nisan 2020, 16:32 Son Güncelleme: 27 Nisan 2020, 16:42 DHA