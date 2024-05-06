Gazze fotoğraflarına özel ödül

Genç mucitlere destek olmak için yola çıkan TÜMOSAN'ın bu yıl ikincisini düzenlediği "Sen Yeter Ki Yap" yarışması için geri sayım başladı. Genç mucitlerin inovatif projelerini bekleyen yarışma, “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam”, “Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” olmak üzere üç kategoriden oluşuyor. TÜMOSAN, 10-17 yaş arasındaki bütün mucitlerimizin projelerini 30 Eylül 2024 tarihine kadar “Sen Yeter Ki Yap” resmi web sitesine bekliyor. Her kategoride birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Ödüller, genç mucitlerin daha fazla inovasyon ve yaratıcılık için teşvik edilmesini sağlayacak.