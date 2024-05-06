Gazze fotoğraflarına özel ödül

Yeni Şafak’ın 15 Temmuz şehidi, foto muhabiri Mustafa Cambaz adına bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. Yarışmaya haber fotoğrafları, kültürel ve tarihî fotoğraflar, drone ve cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilecek. Bu dört kategoriye geçtiğimiz yıl eklenen “Hikâyeyi Tamamla” başlığında “Demokrasi ve Özgürlükler Adası Özel Ödülü” adanın en iyi fotoğrafını çeken yarışmacıların olacak. Yarışmanın bu yılki diğer özel ödülü ise Gazze’nin sesini duyuran kareler arasından seçilecek. “Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü” ismiyle takdim edilecek fotoğraflar, gazetemiz tarafından belirlenecek.
Fotoğraflar “Gazze’nin Sesini Duyuran Objektifler” başlığı altında bir araya gelecek. Yarışmaya mustafacambazfotografyarismasi.com adresinde belirtilen şartname kuralları çerçevesinde bir kişi her bir kategoriye en fazla üç tane olmak üzere, toplamda 15 fotoğrafla başvurabilecek. Dört kategori ve iki özel ödül alanında dereceye giren yarışmacılara toplam 800 bin TL ödül verilecek. Kategorilerde dereceye girenlerden birinciye 80 bin lira, ikinciye 55 bin lira, üçüncüye 35 bin lira, özel ödül kazananlar ise 60 bin liranın sahibi olacak. Yarışmaya başvuru 7 Haziran’da sona erecek. Detaylı bilgiye, Yeni Şafak ve Albayrak Medya’nın web sitesiyle sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.