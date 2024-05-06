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Gazze fotoğraflarına özel ödül

Yeni Şafak’ın 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz adına bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. Yarışmanın bu yılki özel ödülü, Gazze’nin sesini duyuran karelerden seçilecek.

Halime Kirazlı
04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:35 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şehit Mustafa Cambaz
Şehit Mustafa Cambaz

Yeni Şafak’ın 15 Temmuz şehidi, foto muhabiri Mustafa Cambaz adına bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. Yarışmaya haber fotoğrafları, kültürel ve tarihî fotoğraflar, drone ve cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilecek. Bu dört kategoriye geçtiğimiz yıl eklenen “Hikâyeyi Tamamla” başlığında “Demokrasi ve Özgürlükler Adası Özel Ödülü” adanın en iyi fotoğrafını çeken yarışmacıların olacak. Yarışmanın bu yılki diğer özel ödülü ise Gazze’nin sesini duyuran kareler arasından seçilecek. “Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü” ismiyle takdim edilecek fotoğraflar, gazetemiz tarafından belirlenecek.

Fotoğraflar “Gazze’nin Sesini Duyuran Objektifler” başlığı altında bir araya gelecek. Yarışmaya mustafacambazfotografyarismasi.com adresinde belirtilen şartname kuralları çerçevesinde bir kişi her bir kategoriye en fazla üç tane olmak üzere, toplamda 15 fotoğrafla başvurabilecek. Dört kategori ve iki özel ödül alanında dereceye giren yarışmacılara toplam 800 bin TL ödül verilecek. Kategorilerde dereceye girenlerden birinciye 80 bin lira, ikinciye 55 bin lira, üçüncüye 35 bin lira, özel ödül kazananlar ise 60 bin liranın sahibi olacak. Yarışmaya başvuru 7 Haziran’da sona erecek. Detaylı bilgiye, Yeni Şafak ve Albayrak Medya’nın web sitesiyle sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.


'Bir Fikir Bir Proje' yarışmasının kazananları belli oldu

Teknik Elemanlar Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla mesleki ve teknik lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bir Fikir Bir Proje" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmanın finalistleri, Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde eserlerini sergiledi. Jüri üyeleri, farklı alanlarda proje hazırlayan mesleki ve teknik lise öğrencilerinin sunumlarını dinleyerek puanladı. Yarışmaya Baykar Milli Teknoloji ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden katılan "Mindkeep" grubu, Alzheimer hastaları için geliştirdikleri akıllı bileklik projesini tanıttı. Proje kategorisinde dereceye giren takımların tamamı Baykar Milli Teknoloji ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden olurken, "Kendinden Isıtmalı Termos" projesi birincilik, "Best Recylist" projesi ikincilik, "Senin Kokun" projesi ise üçüncülük ödülüne değer görüldü.

TÜMOSAN'ın 'Sen Yeter Ki Yap' yarışması için geri sayım başladı: Genç mucitler davetli

Genç mucitlere destek olmak için yola çıkan TÜMOSAN'ın bu yıl ikincisini düzenlediği "Sen Yeter Ki Yap" yarışması için geri sayım başladı. Genç mucitlerin inovatif projelerini bekleyen yarışma, “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam”, “Tarım, Enerji ve Çevre Teknolojileri” olmak üzere üç kategoriden oluşuyor. TÜMOSAN, 10-17 yaş arasındaki bütün mucitlerimizin projelerini 30 Eylül 2024 tarihine kadar “Sen Yeter Ki Yap” resmi web sitesine bekliyor. Her kategoride birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL ve üçüncüye 25 bin TL ödül verilecek. Ödüller, genç mucitlerin daha fazla inovasyon ve yaratıcılık için teşvik edilmesini sağlayacak.

#Yeni Şafak
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#yarışma
#Gazze
9 saat önce
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