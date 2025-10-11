Gazze gücünde sivil ve asker olacak

Gazze’de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi sahada takip edecek görev gücünde Türkiye de yer alacak. Farklı ülkelerden oluşacak görev gücünde Türkiye’nin nasıl temsil edileceğine ilişkin de ayrıntılar belirmeğe başladı. Edinilen bilgilere göre ateşkes süreci üç aşamada yürütülecek. Bu aşamalar insani, siyasi ve askeri olacak. Türkiye’nin güçteki fonksiyonu insani yardım koordinasyonu, kayıpları arama ve tespit ile ateşkesin kontrolü olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede sivil ayağın ağır basacağı, askeri görevlilerin de yer alacağı bir yapı üzerinde duruluyor.