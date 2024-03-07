Gazze için 2 kritik çağrı: Liman ve hava sahalarını kapatın

İİT’ye üye ülkelere İsrail’e silah ve mühimmat taşınmaması için liman ve hava sahaları kapatması ve katliamı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşımaları çağrısı öne çıktı. 153'üncü güne girilen saldırılarda İİT üye devletleri, şiddetin dozunun artmaması için İsrail’e yönelik silah ve mühimmat ihracatının durdurulması için net adımlar atılması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca terör estiren Yahudi yerleşimcilere karşı Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinlilerin korunması amacıyla üye devletlerin silah ve mühimmat taşınmaması adına liman ve hava sahalarının kapatılarak engellenmesi istendi. İİT’ye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olan devletlerin de İsrail’in tutumunu mahkemeye sevk etmesini isterken, üye ülkelerin Filistin’e siyasi, teknik ve mali destek sağlama çağrısında bulunulması vurgulandı.