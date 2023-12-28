Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'nde bir ilke imza atılacak: 1 Ocak sabahı binler tarihi eylemde buluşacak

1 Ocak 2024 sabahı saat 08:30'da İstanbul'un simgelerinden birisi olan Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş ve protesto gösterisi düzenlenecek.
Yürüyüş saatinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne tanıklık edecek.
Sabah namazının manevi ikliminden güç alınacak
Sabah namazını Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eda edecek olan binlerce vatandaş daha sonra Galata Köprüsü’nde buluşarak birliğimizi-beraberliğimizi tüm tüm dünyaya gösterecek.
8.30’da Sultanahmet meydanından başlatılması planlanan yürüyüş, Galata Köprüsü'ne kadar sürecek ve eylem burada devam edecek.
"Birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterelim"
Milli İrade Platformu üyeleri 25 Aralık'ta basın açıklaması yaparak yapılacak olan eylem için tüm vatandaşları tarihi Galata Köprüsü'ne davet etmişti.