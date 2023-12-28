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Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'nde bir ilke imza atılacak: 1 Ocak sabahı binler tarihi eylemde buluşacak

Terör devleti İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama 'dur' demek ve teröre tepki için Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda 1 Ocak 2024 sabahı tarihi Galata Köprüsü'nde “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek. Saat 08.30'da başlaması beklenen tarihi eyleme binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:00 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet mitingi
Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet mitingi
Gazze'de yıllardır süren ve 7 Ekim itibariyle zirve yapan İsrail zulmüne 'dur' demek ve terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vatan uğruna şehit düşen 12 askerimiz için, Türkiye'deki 29 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu
Milli İrade Platformu
üyesi 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda İstanbul'da tarihi bir eyleme imza atılacak.

1 Ocak 2024 sabahı saat 08:30'da İstanbul'un simgelerinden birisi olan Galata Köprüsü'nde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş ve protesto gösterisi düzenlenecek.


Yürüyüş saatinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne tanıklık edecek.



Sabah namazının manevi ikliminden güç alınacak


Sabah namazını Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eda edecek olan binlerce vatandaş daha sonra Galata Köprüsü’nde buluşarak birliğimizi-beraberliğimizi tüm tüm dünyaya gösterecek.

8.30’da Sultanahmet meydanından başlatılması planlanan yürüyüş, Galata Köprüsü'ne kadar sürecek ve eylem burada devam edecek.


"Birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterelim"


Milli İrade Platformu üyeleri 25 Aralık'ta basın açıklaması yaparak yapılacak olan eylem için tüm vatandaşları tarihi Galata Köprüsü'ne davet etmişti.


Platform adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, yılın ilk gününde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’de sabah namazının manevi ikliminde buluşup Galata Köprüsü’ne akın akın yürüyecek, birlik ve beraberliği tüm dünyaya göstereceklerini dile getirerek,
“100 yıl önce bu köprüde emperyalizme karşı nasıl başkaldırdıysak, yılın ilk gününde ‘Dünya Dursun, Dünya Duysun, Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ hakikatini tüm dünyaya haykıracağız. Ben, sen, o demeden, tüm milletimizi bu büyük günde Galata Köprüsü’ne bekliyoruz”
demişti.


İstanbul Tarihi Yarımada’nın güzelliklerini keşfedin! İşte İstanbul'da bulunan muhteşem tarihi yapılar
İstanbul Tarihi Yarımada’nın güzelliklerini keşfedin! İşte İstanbul'da bulunan muhteşem tarihi yapılar

İnsanlık tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan kadim şehir İstanbul, 470 yıl boyunca da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Yüzyıllar önceden adımlarınıza eşlik eden krallar, sultanlar ve imparatorluklarla sizleri zaman yolculuğuna çıkaran İstanbul, eşsiz tarihi yapıları da karşınıza çıkarıyor. İstanbul'daki tarihi yapılar, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Bu yapılar, hem ibadethane hem de turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Her birinin ayrı hikayesi bulunan İstanbul'daki bu tarihi yapıları görmek için geç kalmayın! İşte İstanbul'daki birbirinden muhteşem tarihi yapılardan bazıları...


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36 dakika önce
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