Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'nde bir ilke imza atılacak: 1 Ocak sabahı binler tarihi eylemde buluşacak

İnsanlık tarihi boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan kadim şehir İstanbul, 470 yıl boyunca da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oldu. Yüzyıllar önceden adımlarınıza eşlik eden krallar, sultanlar ve imparatorluklarla sizleri zaman yolculuğuna çıkaran İstanbul, eşsiz tarihi yapıları da karşınıza çıkarıyor. İstanbul'daki tarihi yapılar, şehrin tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçasıdır. Bu yapılar, hem ibadethane hem de turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Her birinin ayrı hikayesi bulunan İstanbul'daki bu tarihi yapıları görmek için geç kalmayın! İşte İstanbul'daki birbirinden muhteşem tarihi yapılardan bazıları...