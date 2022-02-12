​Geç düşen jeton tutanaklarda ​

Muhalefetin aslında, söz konusu anayasa değişikliğinin Meclis’teki görüşmeleri sırasında bu konuda hiçbir itirazda bulunmadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanının görev süresi ve iki dönem şartını düzenleyen anayasa değişikliği 16 Nisan 2017 sonrasını kapsıyor olsa da CHP’nin başını çektiği muhalefet partileri, 2014’te parlamenter sistem, 2018 yılında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te yeniden aday olamayacağı algısı oluşturuyor.

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Erdoğan’ın ikinci kez adaylığı söz konusu olmasına karşın, üçüncü kez aday olmasının mümkün olmadığını savunan muhalefetin aslında, söz konusu anayasa değişikliğinin Meclis’teki görüşmeleri sırasında bu konuda hiçbir itirazda bulunmadığı ortaya çıktı.

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MUHALEFET İTİRAZ ETMEDİ

Özellikle CHP’li vekillerin, tutanaklara yansıyan o açıklamalardan bazıları şöyle:

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Cumhurbaşkanı 2 kere seçilebiliyormuş. Eğer TBMM feshederse bu şekilde bu ikinci dönemi saymıyoruz, bir daha seçilebiliyor, o dönem olarak sayılmıyor. Yani bu mümkün” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise Cumhurbaşkanının 2 dönemden fazla seçilmesinin kesin olarak engellenmediğini belirterek, “Kural olarak 2 dönem seçilebilir ancak partili Cumhurbaşkanı ikinci dönemin sonuna yaklaştığında Meclis’in 3/5 çoğunluğunu denetleyebilirse seçimlerinin yenilenmesini kararını aldırarak bir dönem daha seçilebilir” ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de “Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla seçilmesi kesin olarak engellenmiş durumda mı? Hayır” diye konuştu.

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Önceki dönem tartışmasız

Komisyon raporunda değişikliğin, Erdoğan’ın seçildiği 2018 öncesini kapsamadığını ortaya koyan değerlendirme: