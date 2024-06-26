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Gece müzeleri tıklım tıklım

Gece müzeciliği kapsamında ışıklandırılan antik kentler, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde İzmir Efes Ören Yeri 129 bin, Hierapolis Ören Yeri 111 bin, Kapadokya Göreme Ören Yeri ise 36 bin kişiyle en çok ziyaret edilenler oldu.

Burak Doğan
04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:46 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı Gece Müzeciliği Projesi ile ışıklandırılan antik kentler, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram süresince sırasıyla İzmir Efes Ören Yeri 129 bin 987, Hierapolis Ören Yeri 111 bin 27, Kapadokya Göreme Ören Yeri ise 36 bin 661 kişiyle en çok ziyaret edilenler oldu. Tarihi yerler geceleri de binlerce ziyaretçi ağırladı. İzmir'deki Efes Antik Kenti'ne 32 bin 174, Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti 7 bin 65 gece ziyareti gerçekleşti.

TRAVERTENLER AYDINLANDI

Denizli'de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve 'beyaz cennet' olarak tanımlanan Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği projesi kapsamında ışıklandırıldı. Antik kent, gece ışıklarıyla aydınlatılarak ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sundu. Işıklı antik tiyatro ve travertenler, ziyaretçilere unutulmaz bir gece gezisi imkanı sağladı.

GECE GALATA'YA 30 BİN KİŞİ ÇIKTI

Öte yandan Antalya Olympos Ören Yeri 32 bin 540, İstanbul'un tarihi simgesi Galata Kulesi 30 bin 483, Nevşehir Paşabağlar Ören Yeri 29 bin 788, Trabzon Sümela Manastırı 28 bin 528, Antalya Patara Ören Yeri 28 bin 497, Şanlıurfa'nın mistik Göbeklitepe Ören Yeri 27 bin 736 ve Antalya Phaselis Ören Yeri de 27 bin 45 gece ziyaretçisi sayısına ulaştı.



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