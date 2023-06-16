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Geçersiz oy kullandım demişti: Eski CHP'li Abdüllatif Şener'in sandığından geçersiz oy çıkmadı

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener Halk TV'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. Şener ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi. Ancak Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan Şener'in "Geçersiz oy attım" ifadesi üzerine sosyal medyadan Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağını paylaştı. Tutanakta hiç geçersiz oy olmaması "Oyunu acaba Erdoğan'a mı verdi?" dedirtti.

11:00 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ve oy kullandığı sandığın tutanağı

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ve oy kullandığı sandığın tutanağı

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, iki seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı. Şener'in bu açıklamalarının ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan sosyal medyasından, Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağını paylaştı.


Pehlivan'ın ifadeleri ve tutanak şu şekilde:


"Abdüllatif Şener, canlı yayında bize “Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını” söylemişti.
Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090.
4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti.
Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim.
Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış.
Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış.
Yani, Şener iddia ettiği gibi geçersiz oy kullanmamış. O sırada CHP’den istifa ettiği ve ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiği düşünülürse, Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısı güçleniyor.
Kaldı ki, aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan’a gittiği de gözlemleniyor.
Bu son duruma dair Şener’i aradım, mesaj da attım ancak ulaşamadım.
İşte Abdüllatif Şener’in oy kullandığı sandığa dair 28 Mayıs tarihli sonuç tutanağı…"

#Abdüllatif Şener
#Barış Pehlivan
#Halk TV
#CHP
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
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