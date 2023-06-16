Geçersiz oy kullandım demişti: Eski CHP'li Abdüllatif Şener'in sandığından geçersiz oy çıkmadı

Yani, Şener iddia ettiği gibi geçersiz oy kullanmamış. O sırada CHP’den istifa ettiği ve ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiği düşünülürse, Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısı güçleniyor.