Geleceğin şefleri bu lisede yetişiyor

Esenyurt’taki TOKİ Ali Duran Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine hem meslek kazandırıyor hem döner sermaye uygulamasıyla gelir imkânı sunuyor. Okul, başta hastane ve kamu kurumlarına olmak üzere çeşitli yerlere yemek hizmeti veriyor. Bu sayede öğrenciler aylık 7 ila 14 bin TL arasında kazanç elde ediyor.





KAMU KURUMLARINA YEMEK GÖNDERİYORLAR

2010 yılında kurulan okulda yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi, moda tasarım, bilişim teknolojileri, grafik tasarım, fotoğrafçılık ile güzellik ve saç bakım hizmetleri olmak üzere 6 bölüm bulunuyor. Okul Müdürü Özlem Kalyoncu, özellikle yiyecek içecek ve çocuk gelişimi alanlarında aktif döner sermaye uygulamalarının yapıldığını belirtti. Kalyoncu, “Yaklaşık iki buçuk yıldır Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne, bir buçuk yıldır tapu müdürlüğüne ve son zamanlarda nüfus müdürlüğü ile kaymakamlık gibi çeşitli kamu kurumlarına yemek hizmeti veriyoruz” dedi. Geçen yıl 250’ye yakın öğrenciye döner sermayeden ödeme yapıldığını belirten Kalyoncu, “Öğrencilerimiz hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de mesleki eğitimlerinde pratik deneyim kazanıyorlar” diye konuştu.





KENDİ KAFEMİ AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Mehtap Alphan Koçak, dört aktif atölyede aşçılık eğitimi verildiğini, mezunların otel mutfaklarından toplu yemek şirketlerine kadar birçok alanda çalışabildiğini belirtti. 11. sınıf öğrencisi Vesile Kılıç, “İlk başta çok korktum, yapamam diye düşündüm ama zamanla mutfağı sevdim. Döner sermaye sayesinde çalışıp kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Gelecekte bu meslekten diploma alıp kendi küçük kafemi açmayı hayal ediyorum” ifadelerini kullandı. Bir diğer öğrenci Nisanur Karakoç ise şunları söyledi: “Başta başka bir okulda muhasebe okuyordum. Ama buraya geçince yemek yapmayı çok sevdim. Masterchef’e katılmayı düşünüyorum. Hem harçlığımı çıkarıyor hem de hayatı öğreniyorum.”



