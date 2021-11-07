Gündem Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
OSMANİYE

Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve girilince yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Foto: İHA.

Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Remzi Gökçek 3-4 gündür görünmeyince ve evinden koku çıkması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis kapıyı açarak içeri girdi.

  • Odada hareketsiz şekilde duran Remzi Gökçek’in yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökçek’in cenazesi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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