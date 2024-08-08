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Gelin görümce tartışması hastanede son buldu: Yüzüne kaynar su döktü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, İstanbul'dan ziyarete gelen görümcesinin yüzüne kaynar su dökmesi sonucu ağır yaralandı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın hastanede tedavi altına alındı.

13:52 - 8/08/2024 الخميس
IHA
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre ziyaret için İstanbul'dan gelen görümcesi tarafından yüzüne kaynar su dökülmesi neticesinde yaralandı.


Altındere Osmanağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu S.K. (31) ile İstanbul'dan ziyaretlerine gelen görümcesi F.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.


Yüzüne kaynar su döktü

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K., S.K.'nın yüzüne kaynar su dökerek yaralanmasına sebep oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.



#Sakarya
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#kavga
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