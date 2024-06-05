Gemlik’te 373 kg kokain yakalandı

Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunda, 9 şüpheli yakalandı, 373 kilogram kokain ele geçirildi. İstanbul Narkotik Polisleri uyuşturucu kartelini çökertmek için örgüt üyelerini uzun bir süre boyunca dronelarla takip etti.

YAKALANMAMAK İÇİN

Kartel üyelerinin aynı gün Scooter’la başladıkları günlük hayatlarına ticari taksi ve üçüncü şahıslar adına kiralanmış araçlarla devam ettiği belirlendi. Suç örgütü üyelerinin ulaşacakları noktaya giderken polis takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için özellikle otoyollarda sık sık araç değiştirdikleri ve aynı yoldan en az beş defa geçerek kontrol sağladığı da polis ekiplerince ortaya çıkarıldı.

ORTA DOĞU'YA GÖNDERİLECEKMİŞ

Kokainin Gemlik’e deniz yoluyla geleceğini değerlendiren polis uyuşturucu yüklü gemiyi tespit etti. Operasyon yapan ekipler konteyner içerisinde zulalanmış halde 373 kilogram kokaini ele geçirdi. Kokain’in Türkiye’den Orta Doğu ve Körfez ülkelerine gönderileceği de tespit edildi.

Umut tacirlerine operasyon

Göçmen kaçakçılığına yönelik 4 ilde Kalkan-23 operasyonları düzenlendi. Baskınlarda 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İl jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, Van, Çanakkale ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 63 göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 38'i tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca Van'da da 125 düzensiz göçmenin yakalandı.







