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Genç Albayraklılar göreve başladı

Genç mezunlara istihdam oluşturmak adına devreye alınan Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı’nın 5’incisini gerçekleştirildi. Programa seçilen 40 genç yeni mezun, Albayrak Grubu çatısı altında tecrübe kazanarak, staj süresinin sonunda Albayraklı olma imkânı bulacak.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Genç Albayraklılar göreve başladı​
Ömer Bolat (Fotoğraf: Sedat Özkömeç)

Albayrak Grubu tarafından yeni mezun gençlere iş imkânı oluşturmak üzere düzenlenen Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı’nın 5’incisi gerçekleştirildi. Program kapsamında mali işler ve finans departmanlarında yetiştirilmek üzere programa başvuran 11 bin 200 kişinin arasından seçilen 40 genç yeni mezun, Albayrak Grubu’nun 50’ye yakın markasıyla tanışma ve deneyim kazanma fırsatı yakalayıp staj süresinin sonunda Albayraklı olma imkânı bulacak.

GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ

  • Programda konuşan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Önceki dönemlerde yaklaşık 500 yeni mezun 3 ay boyunca kurumumuzda staj yapmış, 250 kişi program sonunda kadromuza dahil edilmiştir” dedi. Bolat, “Albayrak Grubu olarak nitelikli, milli ve manevi değerleri taşıyan insanlar yetiştirilmesine önem veriyoruz" diye konuştu. Gine’de bulunan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, telekonferans yoluyla gençlere seslendi. Yavuztürk, "Pandemi dönemindeistihdamı sürdürdük” dedi.
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