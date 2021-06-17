​Genç Albayraklılar göreve başladı​

Albayrak Grubu tarafından yeni mezun gençlere iş imkânı oluşturmak üzere düzenlenen Genç Albayrak İşbaşı Eğitim Programı’nın 5’incisi gerçekleştirildi. Program kapsamında mali işler ve finans departmanlarında yetiştirilmek üzere programa başvuran 11 bin 200 kişinin arasından seçilen 40 genç yeni mezun, Albayrak Grubu’nun 50’ye yakın markasıyla tanışma ve deneyim kazanma fırsatı yakalayıp staj süresinin sonunda Albayraklı olma imkânı bulacak.

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