Gençlerin YKS ücretleri bu yıl da Bağcılar Belediyesi’nden

13:1611/03/2026, Çarşamba
İşte başvuru detayları...

Bağcılar Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda üniversite sınavına girecek olan bütün gençlerin YKS ücretini karşılıyor. Öğrencilerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Hayalleriniz için çıktığınız bu yolda siz yeter ki çalışın, hedeflerinize inanın biz her zaman yanınızdayız” dedi.

Bağcılar Belediyesi, gençlere yönelik eğitim yardımlarını bu yılda da sürdürüyor. Devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşen tüm öğrencilere 12 bin TL başarı ödülü veren belediye, şimdi de üniversite hayali kuran gençlere destek veriyor.

"Her zaman yanınızdayız"

Bu kapsamda ilçedeki gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretleri Bağcılar Belediyesi tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Bağcılar’da ikamet eden 25 yaş altı tüm gençlerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS ücretlerini karşılaşıyoruz. Hayalleriniz için çıktığınız bu yolda siz yeter ki çalışın, hedeflerinize inanın; biz her zaman yanınızdayız” dedi.

Başvurular 5 Nisan’a kadar devam ediyor

Başvurular,
adresi üzerinden 5 Nisan’a kadar yapılabilecek. ÖSYM sisteminden alınan başvuru ücreti ödendi ibaresi yer alan sınav kayıt evrakı buradan sisteme yüklenecek. Sürecin sonunda da öğrencilerin banka hesaplarına ödemeleri gerçekleştirilecek.

