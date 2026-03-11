Gençlerin YKS ücretleri bu yıl da Bağcılar Belediyesi’nden

Bağcılar Belediyesi, gençlere yönelik eğitim yardımlarını bu yılda da sürdürüyor. Devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşen tüm öğrencilere 12 bin TL başarı ödülü veren belediye, şimdi de üniversite hayali kuran gençlere destek veriyor.

Bu kapsamda ilçedeki gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretleri Bağcılar Belediyesi tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Bağcılar’da ikamet eden 25 yaş altı tüm gençlerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS ücretlerini karşılaşıyoruz. Hayalleriniz için çıktığınız bu yolda siz yeter ki çalışın, hedeflerinize inanın; biz her zaman yanınızdayız” dedi.