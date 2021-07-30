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KAHRAMANMARAŞ

Gençlerle edebiyat buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il gezilerine Kahramanmaraş’la devam edecek. Erdoğan, Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi’nde “şiir ve edebiyat” temasıyla düzenlenecek programda gençlerle bir araya gelecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Gençlerle edebiyat buluşması
“Şiir ve edebiyat” temalı Gençlik Buluşması, Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, il gezilerine devam ediyor. Erdoğan, yarın Kahramanmaraş’a gidecek. İlk olarak İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak olan Erdoğan, teşkilata seslenecek. Erdoğan daha sonra da şehirde yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında gençlerle de bir araya gelecek. Erdoğan, Diyarbakır’da gençlerle buluştuğu program sırasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve “Bir sonraki gençlerle buluşmamızı Kahramanmaraş’ta yapıyoruz. İnşallah Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz” diyerek buluşmaya ilişkin ilk sinyali vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

YEDİ GÜZEL ADAM MÜZESİ’NDE OLACAK

  • “Şiir ve edebiyat” temalı Gençlik Buluşması, Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Erdoğan burada, gençlerle sohbet edecek. Kahramanmaraş’ta ‘Yedi Güzel Adam’ olarak bilinen Türk Edebiyatı’na yön veren Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören’in eğitim gördüğü 169 yıllık tarihi Maraş Lisesi, 2019 yılında müzeye dönüştürülmüş ve edebiyatseverlerin hizmetine sunulmuştu.
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