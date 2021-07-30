​Gençlerle edebiyat buluşması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, il gezilerine devam ediyor. Erdoğan, yarın Kahramanmaraş’a gidecek. İlk olarak İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak olan Erdoğan, teşkilata seslenecek. Erdoğan daha sonra da şehirde yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında gençlerle de bir araya gelecek. Erdoğan, Diyarbakır’da gençlerle buluştuğu program sırasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve “Bir sonraki gençlerle buluşmamızı Kahramanmaraş’ta yapıyoruz. İnşallah Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz” diyerek buluşmaya ilişkin ilk sinyali vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

YEDİ GÜZEL ADAM MÜZESİ’NDE OLACAK