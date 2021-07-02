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İSTANBUL

Gençlik Zirvesi 12 Temmuz'da: Gelecek kaygısı salgınla yükseldi

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP), geleneksel hale getirdiği “Türkiye Gençlik Zirvesi”nin ikincisi 12 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Gençlik Zirvesi 12 Temmuzda: Gelecek kaygısı salgınla yükseldi
Ömer Faruk Terzi

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP), geleneksel hale getirdiği “Türkiye Gençlik Zirvesi”nin ikincisi 12 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Program öncesi İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi, zirvenin içeriğini ve 12 Temmuz’da açıklanacak olan 8 bin derneğin ortaklaşa yaptığı Türkiye’nin gençleri 2020 Araştırması’nın dikkat çeken detaylarını paylaştı.

GENÇLER MUTLU

  • Gençlerin alışkanlıkları, hayat tarzları, sosyal, kültürel ve siyasal bakış açılarının incelendiği çalışmaya 34 ilin 463 ilçesinden 15-30 yaş arası 8 bin 196 genç katıldı. Yapılan çalışmaya göre “Mutluyum” ve “Çok mutluyum” gibi olumlu değerlerin yüzdelik toplamı yüzde 40,3 iken olumsuzlar yüzde 27 olarak belirlendi. Gençler mutluluk nedenlerini “Aile hayatı” ve “sağlık” olarak tanımlarken mutsuzluk nedenlerini “Ekonomik durum”, “Gelecek kaygısı” ve “Pandemi” şeklinde yorumladı. Araştırma sonucuna göre “Gelecek kaygısı”, “Eğitimde sorunlar yaşanması” ve “Geçim sıkıntısı” başlıkları öne çıktı. Gençlerin hayatına yön verecek en yüksek ortalamaya sahip değerler “Huzur ve güven”, “Vatan sevgisi”, “Aile” iken en düşük ortalama ise “Çocuk sahibi olmak” oldu.

KAYGI OLUMSUZ DEĞİL

TGSP Geneş Başkanı Terzi, “Araştırmanın amacı gelecek kuşakları daha iyi anlayabilmek ve gençlerdeki değişimi yakalayabilmek. 2018 ile kıyasladığımız zaman 2020’nin en büyük dezavantajı pandemi olmuştur. Pandeminin gelecek kaygısını artırdığıyla ilgili önemli veriler var elimizde. Gelecek kaygısı duymaları olumsuz bir durum değil. Bu, hayata daha çok tutunmak istemelerinin göstergesi” dedi.

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