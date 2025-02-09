Genel başkanvekilliği sayısı düşürülebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Değiştirilmesi ve güncellenmesi gereken bir konu varsa çalışın” talimatı üzerine AK Parti’de tüzük değişikliği için yürütülen çalışmaların sonuna gelindi. Parti birimleriyle yapılan istişarelerde tüzük değişikliği için kritik öneriler gündeme geldi. Öne çıkan değişikliklerden biri, genel başkanvekilliği sayısının düşürülmesi oldu. Parti içinden bazı birim başkanları, genel başkanvekilliği makamının 1’e düşürülmesi yönünde görüş bildirirken, bazıları ise mevcut 2 genel başkanvekilliği sisteminin korunmasını önerdi.