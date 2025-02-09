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Genel başkanvekilliği sayısı düşürülebilir

Genel başkanvekilliği sayısı düşürülebilir

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:009/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Değiştirilmesi ve güncellenmesi gereken bir konu varsa çalışın” talimatı üzerine AK Parti’de tüzük değişikliği için yürütülen çalışmaların sonuna gelindi. Parti birimleriyle yapılan istişarelerde tüzük değişikliği için kritik öneriler gündeme geldi. Öne çıkan değişikliklerden biri, genel başkanvekilliği sayısının düşürülmesi oldu. Parti içinden bazı birim başkanları, genel başkanvekilliği makamının 1’e düşürülmesi yönünde görüş bildirirken, bazıları ise mevcut 2 genel başkanvekilliği sisteminin korunmasını önerdi.


SON KARAR ERDOĞAN’IN

Parti yetkilileri, tüzük değişikliği çalışmalarının AK Parti’nin kurumsal yapısını güçlendireceğini ve daha dinamik bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlayacağını belirtiyor. Yapılacak değişikliklerin, partinin gelecekteki siyasi stratejilerine uyumlu bir şekilde şekillendirileceği ifade edilirken, son kararın MYK ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmeleri doğrultusunda verileceği kaydedildi.


#politika
#AK Parti
#genel başkanvekilliği

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