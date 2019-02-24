Gündem Gezi eylemlerini diri tutalım
İSTANBUL

Gezi eylemlerini diri tutalım

Gezi eylemlerini finanse etmekle suçlanan Osman Kavala ile firari Can Dündar’ın o dönemdeki telefon görüşmeleri deşifre oldu. Görüşmelerde örgütlenmeyi diri tutabilecek bir medya yapılanmasına ihtiyaç duyulduğu konuşuluyor. İddianamede ikilinin eylemleri yayma ve uluslararası kamuoyunu yönlendirme faaliyetini yürüttüğü belirtiliyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Taksim Gezi Parkı Eylemleri (Arşiv)
Taksim Gezi Parkı Eylemleri (Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi Parkı iddianamesinde, savcılığın ‘Etki ajanı’ olarak nitelendirdiği Can Dündar’a ait telefon numarasının HTS incelemesi de ayrıntılı olarak yer aldı. Dündar’ın Gezi’nin finansörü ve organizatörü suçlaması yöneltilen Osman Kavala ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gezi Parkı eylemleri sonrası uluslararası sahada ses getirebilecek bir yeni medya düzeninin kurulmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirlendi.

Osman Kavala

YOL TV’DE İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ

İkili arasında 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılan telefon görüşmesine ait tapelerde, Kavala’nın, ‘Yol Tv’de biz istediğimiz gibi kadro değişikliği yaparız tabi ne kadar ücretleri konuşmadık’ dediği, Dündar’ın ise ‘ Anladım bu bizim projeden farklı bir şey sonuçta değil mi yani ayrı ayrı mı düşünüyoruz. Onun devamı uzantısı gibi mi düşünüyoruz. Türkiye’de oradaki örgütlenmeyi diri tutacak bir tür profesyonel desteğe ihtiyaçları var. Bizim de hani profesyonel bir şey kadro var ve buna çatı olacak finans sağlayacak yapıya ihtiyacımız var’ ifadelerini kullanıyor.

Can Dündar

YENİ BİR MEDYA YAPILANMASI

İddianamede bu konuşma içeriğine yönelik değerlendirme de yer alırken, eylemleri yayma ve uluslararası kamuoyunu yönlendirme faaliyetini yürütüldüğü tespitinde bulunuldu. Kavala’nın bir kısım medya mensupları ile irtibata geçtiği ve yeni bir medya yapılanması içerisine girmeye çalıştığı değerlendirmesi yapıldı.

  • Demet olmaz Şebnem olsun
  • Dündar’ın 2013 Kasım ayı içerisinde ‘Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’ kapsamında bir sanatçının da konuşturulmasını planladığı, bu kapsamda Tevfik Cem Tüzün’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği yer aldı. Cem Tüzün’ün “Demer Evgar’la görüşmüş arkadaşlar o olmaz demiş daha doğrusu danışmanı siyasi içerikli yerde konuşmak uygun değil demiş. Ondan sonra ise Şebnem Sönmez” ifadesini kullanıyor. Can Dündar ise bu öneri karşısında, “Şebnem’i önerecektim ben de ya. Şebnem’le biz çapulcu kampında beraberdik. Çünkü çok iyiydi yani Şebnem’in telefonu” dediği tespit edildi.
  • Üzümcü konuşsun
  • Levent Üzümcü
  • Can Dündar’ın konuşmanın ilerleyen bölümlerinde bir dönem FETÖ’ye müzahir Karşı Gazetesi’nde de yazılar yazan oyuncu Levent Üzümcü’nün bu toplantıda konuşabileceğiyle ilgili bir değerlendirme yaptığı ancak Cem Tüzün’ün kadın sanatçı istediklerine yönelik cevap verdiği belirlendi.

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