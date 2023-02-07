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Gıda sevkiyatında sorun yok

Deprem bölgesinde, arama ve kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başlarken, bir yandan da bölgedeki vatandaşların mağdur olmaması adına ekipman, malzeme ve gıda sevkiyatı sürdürülüyor. Gıda tedarikinde bir sorun yaşanmadığını dile getiren Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sevkiyatların sürdüğünü vurguladı.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Yüksel Tavşan

Yüksel Tavşan

Deprem bölgesinde, arama ve kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başlarken, bir yandan da bölgedeki vatandaşların mağdur olmaması adına ekipman, malzeme ve gıda sevkiyatı sürdürülüyor. Bölgeye gıda sevkiyatı için çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm adımlar atıldı.

DEVLETİN İMKANLARI VATANDAŞIN EMRİNDE

Gıda tedarikinde bir sorun yaşanmadığını dile getiren Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sevkiyatların sürdüğünü vurguladı. Devletin tüm kurumlarıyla deprem bölgelerinde imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Yüksel Tavşan, “Ülkemiz adına çok geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla deprem bölgelerinde mağduriyetleri gideriyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda depremden kaynaklı mal sevkiyatında bir sıkıntı gözükmüyor. Sabahtan beri herkes insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Umarım kısa süre içerisinde toparlanırız” ifadelerini kullandı.


#Türkiye Halciler Federasyonu
#Deprem
#Yüksel Tavşan
38 dakika önce
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Gıda sevkiyatında sorun yok
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