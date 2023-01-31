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Giresun'da korkunç olay: Yaşlı çift evde ölü bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde 70 yaşındaki Ali Tetik sandalyede çamaşır ipiyle asılı, 65 yaşındaki eşi Sevim Tetik ise evin holünde ölü halde bulundu.

23:12 . 31/01/2023 Salı
DHA
Giresun'da korkunç olay: Yaşlı çift evde ölü bulundu.

Giresun'da korkunç olay: Yaşlı çift evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Burunucu köyünde meydana geldi. Ali- Sevim Tetik çiftinden dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından evin içerisini kontrol etti.

Bu sırada muhtar, Ali Tetik’in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇAMAŞIR İPİYLE ASILI HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, Ali Tetik’in çamaşır ipiyle asılı, eşi Sevim Tetik’in de holde hareketsiz olarak yattığını tespit etti. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk sahibi çiftinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Görele Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

#Giresun
#Yaşlı Çift
#Soruşturma
2 saat önce
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Giresun'da korkunç olay: Yaşlı çift evde ölü bulundu
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