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GİRESUN

Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı

Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Tirebolu ve Espiye Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
Otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Tirebolu ilçesi Doğancı köyü mevkinde gerçekleşen kazada, Kadir Efe (53) idaresindeki 34 HZ 6235 plakalı otomobil, önünde seyreden Hüsamettin Öztürk (62) yönetimindeki 28 AAG 244 plakalı otomobile çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Her iki araç sürücüsü ile Nisanur Aydın (15) ve Azra Efe (15) yaralandı. Yaralılar, Tirebolu ve Espiye Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Başka kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

  • Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi Soğuksu Mahallesi'ndeki diğer kazada ise İbrahim Duman'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yan yattı. Yaralanan sürücü Duman, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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