Girişimin öncüleri Konya’da buluştu

Türkiye’nin geleceğine yön verecek girişimciler Girişimci İşadamları Vakfı(GİV) tarafından düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi programında bir araya geldi. Zirveye 677 proje başvurusu yapıldı. Etkinlik kapsamında üniversiteler, teknoparklar, start-uplar ve Ar-Ge Merkezlerinden girişimcilerin projeleri yatırımcı ile buluşturulacak. 8 farklı oturumda gerçekleşecek zirve toplantılarınin ülkemizdeki girişimcilik eko- sistemine katkı vermesi amaçlanıyor. Öte yandan projeleri ile katılan girişimcilerin ürün ve fikirlerinin ticarileştirilmesi amaçlanıyor.

9 FARKLI KATEGORİDE 18 ÖDÜL DAĞITILACAK

Etkinlik kapsamında GİV Özel Ödülü, Proje-Fikir Ödülleri, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girşimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü, Akademisyen Ödülü, E-ticaret Girişim Ödülü ve Basın-Yayın/Medya Ödülü olarak 9 farklı kategoride 18 ödül sahiplerini bulacak. Girişimci adaylarının başvuruda bulunduğu Proje-Fikir Ödülleri’nde ise 677 proje arasından seçilen 3 başarılı proje, para ödülleriyle desteklenecek.

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Mehmet Koç

BANKALARA AÇIK ÇAĞRI

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, “Bankacılık sistemimize diyoruz ki girişimcilerimizi finanse edin, girişimcilerin projelerine bakarak, kendi kredibilitesine bakarak finanse edin. Sadece gayri menkul ipoteği istemeyin. Belki de finanse etmediğiniz bir proje Türkiye’nin ve dünyanın en önemli projesi olacak” dedi. Zirvenin açılışında, programla ortaya çıkacak enerjinin tüm ülkeye yayılacağına inandığını söyleyen Koç, yatırıcımlar için de en zor konunun doğru ve başarılı olacak girişimi bulmak olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Burada onu hedefliyoruz; girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiriyoruz. Zirveyi girişimci ve yatırımcılarımız için fırsat olarak görüyoruz. Konya’da kamu kurumlarımız bu projeye sahip çıkıyor.”

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Finansmana erişim kolaylığı önemli

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen zirvenin açılışında, ortaokul, lise, üniversite ve lisans üstü eğitimi tamamlayan gençlere yönelik ülkenin dört bir yanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Eminoğlu, “İnovatif düşünceye sahip gençlerimiz, artık girişim sermayesine rahatlıkla ulaşabiliyor. Finansman kaynaklarına da aynı şekilde ulaşabiliyor” diye konuştu.

TÜMOSAN YERLİ TEKNOLOJİLERİ SERGİLEDİ

Birçok girişimcinin yanında Türkiye’nin önemli kurumlarının da bulunduğu zirveye Albayrak Grubu’na bağlı TÜMOSAN’ da katıldı. Firmanın yeni faaliyetleri ve yeni teknolojileri hakkında bilgi verilen stant katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

EKONOMİ Girişimcilik iştahı artıyor