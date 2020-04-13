Gündem Gizemli hayırsever bu defa Uşakta ortaya çıktı 10 bin liranın üzerinde borcu kapattı
UŞAK

Gizemli hayırsever bu defa Uşak’ta ortaya çıktı: 10 bin liranın üzerinde borcu kapattı

Gizemli hayırsever bu defa Uşak’ta ortaya çıktı: 10 bin liranın üzerinde borcu kapattı

Türkiye’nin pek çok yerinde yaptığı yardımlarla bilinen gizemli hayırsever bu kez Uşak’ta görüldü. Yaptığı hayırlarla adeta ’Hızır’ gibi insanların imdadına yetişen gizemli hayırsever, mahalle bakkalına gelerek 10 bin liranın üzerinde veresiye borcu sildirdi.

Haber Merkezi İHA
Gizemli hayırsever bu kez Uşak’ta görüldü, veresiye defterindeki borçları ödedi.
Gizemli hayırsever bu kez Uşak’ta görüldü, veresiye defterindeki borçları ödedi.

İsminin öğrenilmesini istemeyen gizemli bir hayırsever Uşak’ta 15 senelik bir mahalle bakkalına gelerek mahallelinin veresiye olan tüm borçlarını ödedi. Toplamda 10 bin liranın üzerinde olan borcun tamamını kapatan hayırsever, vatandaşlar tarafından hayır duası alırken aynı zamanda merak konusu oldu.

Borçların kapatılması üzerine veresiye defterlerinin tüm sayfalarına ‘ödendi’ yazan bakkal esnafı Kemal Çankaya dükkan girişine, "Veresiye defterindeki tüm hesapların 6 Nisan tarihine kadar olan kısmı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" şeklinde yazı astı.

İHA
Gizemli hayırsever, mahalle bakkalına gelerek 10 bin liranın üzerinde veresiye borcu sildirdi.

“İsminin söylenmesini istemedi”

  • Olayın geçtiğimiz günlerde yaşandığını kaydeden Kemal Çankaya bu durumu memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, “Sabah dükkanımı açtım, temizliğimi yaptım ve oturdum. O anda genç bir vatandaş geldi. Oturdu, bir çay kahve içtik. ‘Veresiyen var mı’ diye sordu. Ben de ‘tabi ki var’ dedim. Burası bir mahalle ve ben buranın en eski bakkalıyım. ‘Defterdeki borçları hesap edelim mi’ dedi. İkimiz birlikte hesapladık, bir saat sürdü. Toplamını aldı, hesabı ödedi ve çıktı gitti. Asla isminin söylenmesini istemedi. Ödenen miktar ise 10 bin liranın üzerinde” dedi.

“Vatandaş ona minnettar”

Müşterilerinin bu duruma oldukça sevindiğini bildiren Çankaya, “Müşterilerden daha fazlası, halk sevindi. Gelen geçen okuyor ve bunun çok iyi olduğunu söylüyor. Mahallemiz adına bundan dolayı gurur duyduk. Baba bir adam olduğunu söyleyenler var. ‘Kim bu’ diye de soruyorlar orası bizde gizli kalıyor. Vatandaş ona minnettar” şeklinde konuştu.

İHA
Toplamda 10 bin liranın üzerinde olan borcun tamamını kapatan hayırsever, vatandaşlar tarafından hayır duası alırken aynı zamanda merak konusu oldu.

“Memlekette böyle insanlar da varmış”

Uşak’a 10 yıl önce geldiğini ve 8 yıldır söz konusu bakkaldan alışveriş yaptığını dile getiren Süleyman Akgün, “Bazen paramız olmuyor deftere yazdırıyoruz. Hayırsever bir vatandaş gelmiş herkesin borcunu kapatmış. Allah bin kere razı olsun, demek ki bizim memleketimizde böyle insanlar varmış. Ne mutlu bize, böyle insanlar olduğu sürece” diye konuştu.

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Gizemli hayırsever depremzedeleri sevindirdi
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İstanbul’da gecekondu mahallelerinde vatandaşlara para dağıtan iş insanı da kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi ile başta Kızıltepe köyü olmak üzere birçok köyde, dar gelirli 500 aileye içinde bin TL bulunan zarfları ve gıda kolileri dağıttı.
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Hayırseverin yardımda bulunduğu Cahide Erdağ, depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybettiğini söyleyerek, Hayırsever vatandaş buraya geldi. Zarfın içinde para verdi, yiyecek-içecek yardımında bulundu. Bana 5 koyun, 3 tane dana verdi ifadelerini kullandı.
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Ahmet Ardıç ise Bir adam borcumu ödemiş, markete borcum kalmamış. Allah ondan razı olsun. Çok sevindim. Cebimde 5 lira var sadece, nasıl sevinmeyeyim. Ben yaklaşık 27 yıldır burada yaşıyorum diye konuştu.
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Hayırseverin ilk olarak gittiği ve veresiye defterindeki tüm borçları sildiği marketin sahibi Metin Balalan, Bir hayırsever depremzedelerin borçlarını vermek için marketimize geldi. Marketimiz de veresiye defterimizi açıp 'Borçları ödemek istiyorum' dedi.
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Hesabımızı yaptık, 3 esnafa olan birçok kişinin borçlarını kapattı. Ayrıca depremzede vatandaşların evlerine gidip yardımda bulunmuş. Allah ondan razı olsun dedi.
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Mahallede esnaf olan Mehmet Ünal ise Bir hayırsever buradaki borçları sildi. Allah ondan razı olsun. Genelde aylık borçlardı. Yaklaşık 6 bin TL borç ödedi. Mahallede de yardımda bulunmuş diye konuştu.
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'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde
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200 lira harçlık alan minikler, gözlerine inanamadı.
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'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde
Gizemli hayırsever depremzedeleri sevindirdi
İstanbul'un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanı, bu kez 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'da ortaya çıktı. 'Robin Hood' olarak anılan iş insanı, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı.


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