Gizemli hayırsever bu kez Amasya'da ortaya çıktı: Bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Çanakkale'de, dar gelirli vatandaşların oturduğu mahallelerde maddi yardımlarda bulunan ve kendisine 'Robin Hood' diyen bir şahıs, herkesin yüzünü güldürüyor. Kimliğini gizli tutan bu gizemli hayırsever, tüm garibanların süper kahramanı oldu. Dar gelirli ailelerin oturduğu mahallelerde bulunan bakkalların veresiye borçlarını kapatan hayırsever, birçok aileye de fatura parası gönderdi. Geçen sene de yardım yapıldığını ve çok teşekkür ettiğini belirten Hasan Başak, “Allah razı olsun bu yardımları gönderen abiden. Çok ihtiyacımız vardı. 200 lira ile elektrik ve suyumuzu yatıracağız. Bu yardımlar devamlı geliyor. Gönderenden Allah razı olsun” dedi.