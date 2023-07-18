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Gizemli hayırsever bu kez Amasya'da ortaya çıktı: Bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Amasya’da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçların önemli bir kısmını ödedi. Bakkal sahibi Adem Çakmak, "Yine aynı durum oluştu. Almanya'da çalışan gurbetçi bir hemşehrimiz gelip, 'Borcu olan, ödemekte zorluk çeken var mı?' diye sordu. Birlikte veresiye defterini inceledik. 10 kişinin 5 bin lira tutan borcunu ödedi. Kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

15:02 . 18/07/2023 Salı
AA
Adem Çakmak

Adem Çakmak

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hayırsever, 10 kişinin bakkala olan borcunu ödedi.

İlçe merkezindeki bakkalın sahibi Adem Çakmak, gazetecilere, yaklaşık 18 yıldır bakkal işlettiğini söyledi.

İki yıl kadar önce de bir iş insanının veresiye defterine yazılı borçları ödediğini belirten Çakmak,
"Yine aynı durum oluştu. Almanya'da çalışan gurbetçi bir hemşehrimiz gelip, 'Borcu olan, ödemekte zorluk çeken var mı?' diye sordu. Birlikte veresiye defterini inceledik. 10 kişinin 5 bin lira tutan borcunu ödedi. Kendisinden Allah razı olsun.
" dedi.

Hayırseverin ismini vermediğini dile getiren Çakmak, "Bu tür hizmetler vatandaşımıza faydalı olmaktadır. Kendisine teşekkür ederiz." diye konuştu.​​​​​​​

Gizemli hayırsever bu kez Çanakkale’de ortaya çıktı: Yine vatandaşı yüzünü güldürdü
Gizemli hayırsever bu kez Çanakkale’de ortaya çıktı: Yine vatandaşı yüzünü güldürdü

Çanakkale'de, dar gelirli vatandaşların oturduğu mahallelerde maddi yardımlarda bulunan ve kendisine 'Robin Hood' diyen bir şahıs, herkesin yüzünü güldürüyor. Kimliğini gizli tutan bu gizemli hayırsever, tüm garibanların süper kahramanı oldu. Dar gelirli ailelerin oturduğu mahallelerde bulunan bakkalların veresiye borçlarını kapatan hayırsever, birçok aileye de fatura parası gönderdi. Geçen sene de yardım yapıldığını ve çok teşekkür ettiğini belirten Hasan Başak, “Allah razı olsun bu yardımları gönderen abiden. Çok ihtiyacımız vardı. 200 lira ile elektrik ve suyumuzu yatıracağız. Bu yardımlar devamlı geliyor. Gönderenden Allah razı olsun” dedi.

#Amasya
#Bakkal
#Hayırsever
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