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ŞANLIURFA

Göbeklitepe bereketi: 10 ayda 841 bin kişi ziyaret etti

Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe, şehrin yüzünü güldürdü. Şehirde oteller dolup taşarken, Göbeklitepe’ye gidilen yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “2019’da turist sayısı 1 milyon 59 bin kişi iken, bu yılın ilk 10 ayında 841 bin kişi geldi” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Göbeklitepe bereketi: 10 ayda 841 bin kişi ziyaret etti
Göbeklitepe dünyayı Urfa’ya topladı.

Şanlıurfa’da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle büyük ilgi görüyor. İnsanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan bölgeye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Şanlıurfa’nın pek çok ilçesinde konaklama için otel dahi bulunamazken Göbeklitepe’ye gidilen yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Yılın ilk 10 ayında Şanlıurfa’da 841 bin yerli ve yabancı turistin konakladığını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Bu misafirlerin yaklaşık 700 bini Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Bu yıl gerek ilimiz gerekse bölgemiz turizmde ciddi bir ivme yakaladı. Otellerimiz özellikle sonbaharda yüzde 100 yakın rezervasyon almış durumda. Ben bu oranın yıl sonuna kadar süreceğine inanıyorum” dedi. 2019 yılında şehre gelen toplam turist sayısı 1 milyon 59 bin kişi olduğunu hatırlatan Canpolat, bu sayının 2020’de 561 bin 643, 2021’de ise 796 bin 41 olduğunu bu yılın ilk 10 ayında bu sayıların (841 bin) geçildiğini söyledi.

KARAHANTEPE İLE DAHA ARTACAK

Haliliye ilçesinde yer alan Göbeklitepe’nin kardeşi olarak tabir edilen Karahantepe’nin de önemine vurgu yapan Canpolat, “Karahantepe Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ören yeri statüsü aldı. Bu da kentin turizm destinasyonuna olumlu katkı sağlayacak ve şehrimize gelen turist sayısında artış sağlayacak” dedi. Canpolat, Kovid-19 salgını öncesi ekim ayında Şanlıurfa merkez ve ilçelere 99 bin 520 turist geldiğini belirterek, “Bu yıl sadece ekim ayında gelen turist sayısı 114 bin 568 oldu. Şehrimiz ve ilçemiz tarihin sıfır noktası, Göbeklitepe ve Karahantepe’ye yerli ve yabancı misafirleri bekliyoruz” diye konuştu.

Rezervasyonsuz hizmet veremez olduk

  • Şanlıurfalı esnaf da yoğun turist akınından son derece memnun. Şehrin ilk isotçusu Müslüm Demirkol (50), geçen seneye göre satışlarının 2 kat arttığını söyledi. 33 yıldır geçimini baharat satışı yaparak kazanan Demirkol, “Normalde Urfa’ya eylül-ekim aylarında turlar gelir. Bu sene Kasım ayına girdik insanlar gelmeye devam ediyor. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD gibi ülkelerden müşterilerimiz var. Geçen sene bu zamanlarda kimse yoktu, bu sene patlama yaptı” diye konuştu.
  • Müslüm Demirkol
    Müslüm Demirkol
  • Ahmet Köprübaşı (30) “Türkiye’nin hemen hemen her yerinden Şanlıurfa’ya turist geliyor. Özellikle bu yıl çok fazla turist var. Biber salçası, nar ekşisi, isot, pul biber gibi baharat çeşitlerini alıyorlar” dedi. Tarihi Gümrükhan’da kebap lokantası olan İbrahim Halil Görmez (39) “Göbeklitepe’den dolayı buraya çok fazla insan geldi. İşler çok iyi. Geçen sene bu kadar gelen yoktu. Turist yoğunluğu nedeniyle rezervasyonsuz hizmet veremez hale geldik” dedi. Tarihi Gümrükhan’ın ayakkabı boyacısı Osman Güner (63) ise “Bu sene geçen seneye göre çok kalabalık, 3 kat daha fazla insan geldi. Hafta sonu Gümrükhan’da oturacak yer bulmak imkansız.” diye konuştu.

Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif
FOTOĞRAF 9
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Göbeklitepede bu yılki kazılarda günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulundu.
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Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfada UNESCO Kültür Mirası Listesindeki Göbeklitepede günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulunduğunu açıkladı.
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Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerin çalışmalar yapıldıkça, veri analizine gidildikçe değiştiğini kaydeden Karul, Göbeklitepeye ilişkin genel kabul gören bazı konuların geçerliliğini koruduğunu, bazılarının çok doğruyu yansıtmadığını gördüklerini ve başka olasılıkları da düşünmeye başladıklarını belirtti.
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Karul, şu ifadeleri kullandı: Bunlardan öne çıkan konulardan bir tanesi her ne kadar Göbeklitepede sadece kimilerine göre tapınak olarak adlandırılan kamusal yapıların olduğu önerilse de konut tarzında, barınak tarzında mekanların olduğu biliniyordu.
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Bunların daha fazlasına ulaşıldı. Dolayısıyla artık Buranın bir toplanma merkezi mi, yoksa insanların aynı zamanda yaşadıkları bir yerleşme mi sorusu daha fazla tartışılır hale geldi.
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Göbeklitepe ile birlikte benzeri çağdaş yerlerden biri olan Karahan Tepe veyahut da bölgedeki diğer taş tepeler kapsamındaki kazılarda da yine konutlarla karşılaşmış olmamız bu yerlerin içlerinde kamusal yapıları barındıran yerleşmeler olma olasılığı daha da arttırdı.
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Göbeklitepede özellikle ikinci evreye tarihlenen dörtgen planlı yapıların olduğu yerde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Karul, Bu yılki çalışmalarda bu mekanların içerisinde çok sayıda günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları, el taşları gibi buluntularla karşılaştık.
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Analizleri bize bu faaliyetlerin neler olduğu hakkında fikir verecek. Bunları da bu önümüzdeki kış döneminde yapmayı planlıyoruz diye konuştu.
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YENİ BİR TOPLUMUN İNŞASIYLA YÜZ YÜZEYİZKarul, bu dönemin yerleşikliğin başlangıç aşaması olduğuna ve insanların ilk kez daha büyük kalabalıklar halinde bir arada yaşamaya başladığına dikkati çekerek, bunun da yeni bir toplum düzenini, yeni ilişkileri ve iş bölümünü de beraberinde getirdiğini vurguladı.Gelişmiş bir iş gücü organizasyonu bulunduğuna işaret eden Karul, kamusal yapıların bunun en iyi göstergeleri arasında yer aldığını, bu yapılardaki figürlerin, oluşturdukları sahnelerin komünal, uzak bir geçmişe dayanan hafızanın ürünleri olduğunu ifade etti.Karul, Tüm bunları bir araya getirdiğimizde öncesinde hiç karşılaşmadığımız yeni bir toplumun inşasıyla yüz yüzeyiz. Bunu anlamanın da çok kısa sürmeyeceği aşikar, birçok yerden gelen verinin bir araya getirilmesiyle mümkün. Taş Tepeler Projesi de bunun için oldukça iyi bir fırsat. dedi.Dünya Neolotik Kongresinin önümüzdeki yıl Şanlıurfada düzenleneceğini bildiren Karul, Bu kongreyle buradaki arkeolojik bilgi hem meslektaşlarla paylaşılma fırsatı bulacak hem de neolotik çağ uzmanlarından dünyada farklı neolotikler olduğunu öğrenmemize vesile olacak. ifadelerinin kullandı.
Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif
Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe'de günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulunduğunu belirtti.
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