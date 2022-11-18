Göbeklitepe bereketi: 10 ayda 841 bin kişi ziyaret etti

Şanlıurfa’da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle büyük ilgi görüyor. İnsanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan bölgeye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Şanlıurfa’nın pek çok ilçesinde konaklama için otel dahi bulunamazken Göbeklitepe’ye gidilen yolda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Yılın ilk 10 ayında Şanlıurfa’da 841 bin yerli ve yabancı turistin konakladığını belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Bu misafirlerin yaklaşık 700 bini Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Bu yıl gerek ilimiz gerekse bölgemiz turizmde ciddi bir ivme yakaladı. Otellerimiz özellikle sonbaharda yüzde 100 yakın rezervasyon almış durumda. Ben bu oranın yıl sonuna kadar süreceğine inanıyorum” dedi. 2019 yılında şehre gelen toplam turist sayısı 1 milyon 59 bin kişi olduğunu hatırlatan Canpolat, bu sayının 2020’de 561 bin 643, 2021’de ise 796 bin 41 olduğunu bu yılın ilk 10 ayında bu sayıların (841 bin) geçildiğini söyledi.

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KARAHANTEPE İLE DAHA ARTACAK

Haliliye ilçesinde yer alan Göbeklitepe’nin kardeşi olarak tabir edilen Karahantepe’nin de önemine vurgu yapan Canpolat, “Karahantepe Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ören yeri statüsü aldı. Bu da kentin turizm destinasyonuna olumlu katkı sağlayacak ve şehrimize gelen turist sayısında artış sağlayacak” dedi. Canpolat, Kovid-19 salgını öncesi ekim ayında Şanlıurfa merkez ve ilçelere 99 bin 520 turist geldiğini belirterek, “Bu yıl sadece ekim ayında gelen turist sayısı 114 bin 568 oldu. Şehrimiz ve ilçemiz tarihin sıfır noktası, Göbeklitepe ve Karahantepe’ye yerli ve yabancı misafirleri bekliyoruz” diye konuştu.

Rezervasyonsuz hizmet veremez olduk

Şanlıurfalı esnaf da yoğun turist akınından son derece memnun. Şehrin ilk isotçusu Müslüm Demirkol (50), geçen seneye göre satışlarının 2 kat arttığını söyledi. 33 yıldır geçimini baharat satışı yaparak kazanan Demirkol, “Normalde Urfa’ya eylül-ekim aylarında turlar gelir. Bu sene Kasım ayına girdik insanlar gelmeye devam ediyor. Almanya, Fransa, İngiltere, ABD gibi ülkelerden müşterilerimiz var. Geçen sene bu zamanlarda kimse yoktu, bu sene patlama yaptı” diye konuştu.

Müslüm Demirkol

Ahmet Köprübaşı (30) “Türkiye’nin hemen hemen her yerinden Şanlıurfa’ya turist geliyor. Özellikle bu yıl çok fazla turist var. Biber salçası, nar ekşisi, isot, pul biber gibi baharat çeşitlerini alıyorlar” dedi. Tarihi Gümrükhan’da kebap lokantası olan İbrahim Halil Görmez (39) “Göbeklitepe’den dolayı buraya çok fazla insan geldi. İşler çok iyi. Geçen sene bu kadar gelen yoktu. Turist yoğunluğu nedeniyle rezervasyonsuz hizmet veremez hale geldik” dedi. Tarihi Gümrükhan’ın ayakkabı boyacısı Osman Güner (63) ise “Bu sene geçen seneye göre çok kalabalık, 3 kat daha fazla insan geldi. Hafta sonu Gümrükhan’da oturacak yer bulmak imkansız.” diye konuştu.