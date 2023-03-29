Göksun’a Güngören’den dayanışma obası

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen iki ayrı deprem sonrası bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediyor. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayıyla birlikte Güngören Belediyesi de kardeş belediyesi Kahramanmaraş Göksun’da 500 kişilik konteyner ve çadırkent kurdu. Ayrıca başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 Ayın Sultanı Ramazan ayıyla birlikte Güngören Belediyesi ekipleri Göksun’da Neşeli Çocuklar Çadırı kurdu. ‘Bozui’ adı verilen geleneksel Kırgızistan çadırları yağmur, kar ve güneşten etkilenmiyor. Kışın içerisi sıcak yazın da serin olan geleneksel Kırgız çadırları yaklaşık yarım saat içerisinde kurulabiliyor. Çadırların içinde 15-20 kişi kalabiliyor. Yeni Mahalle’de belirlenen alana kurulan 88 Kırgız çadırında depremzedelerin rahat etmesi için bütün detaylar düşünüldü. Çadırların içerisine ısıtıcı, lavabo ve duş kabini de konuldu.

MANEVİ İKLİMİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK

Ramazan’ın manevi atmosferinin ilçede en güzel şekilde yaşanmasını temenni ettiklerini belirten Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, kısa bir mesaj yayınladı. Başkan Bünyamin Demir mesajında; “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı münasebetiyle kültür-sanat etkinliklerimizde bu ay milli-manevi hissiyatımızı ve Ramazan ayının manevi iklimini öne çıkarmaya çalıştık. Ramazan, oruç ibadeti ile birlikte Allah’a olan kulluk şuurunun derinden hissedildiği, bütün İslam aleminin yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile içten içe manevi bir arınma sürecine girdiği mübarek bir aydır. Kalplerin yumuşayıp, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştiği bu rahmet dolu günlerin Güngören’imize, depremin vurduğu illerimize, ülkemize ve bütün İslam coğrafyasına huzur ve hayır getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir.

İFTAR SONRASI ETKİNLİKLER

Öte yandan Güngören Belediyesi İstanbul’daki Ramazan etkinliklerine de devam ediyor. Aliya İzzetbegoviç Parkı ve Güneştepe Millet Bahçeleri’ne kurulan Ramazan İftar Çadırları Ramazan ayı boyunca açık olacak. Her akşam ihtiyaç sahipleri oruçlarını gönül rahatlığıyla bu çadırlarda 4 çeşit yemekle açabilecek. Yemekten sonra ise Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda Ramazan programları yapılacak. Bu programlar arasında, ilahiler, konferanslar, meddah gösterisi ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek.







