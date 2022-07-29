Gölbaşı’na bisiklet yolunda ikinci etap

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bisiklet Yolu Projesi’nin 1. Etabı’nın tamamlanmasının ardından 2. Etap çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı. Gölbaşı Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle, İncek Taşpınar Mahallesi Koşu ve Bisiklet Yolu Rekreasyon alanında çalışmalara devam ettiğini anlatan Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. İlk etabı biten bisiklet yollarının 2. etabını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Başta Bakan Murat Kurum olmak üzere emeği geçen bakanlıklardaki ve Gölbaşı Belediyesi’ndeki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BİSİKLET YOLLARIYLA GÖLLER BİRLEŞECEK

Osmanlı Parkı çevresinde toplam 1300 metre olarak inşa edilen bisiklet yolunun 334 metresinin çelik bisiklet ve yaya yolu köprüsünden oluştuğunu dile getiren Şikşek, “Bu uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun köprülü bisiklet yolunu Gölbaşı’mıza kazandırmış olacağız. Aynı zamanda alanda çevre aydınlatması, bisiklet park üniteleri ve park çevresinde peyzaj uygulamaları da yapıyoruz. Bu çalışmalarla Mogan Gölü ile Eymir Gölü’nü birleştiriyoruz. Yani bisiklet yollarımızla Mogan Gölü’nü Millet Bahçesi’ne, Millet Bahçesi’ni de Eymir Gölü’ne bağlayacağız. Bu şekilde ilçemize uzun bir bisiklet yolu kazandırmış olacağız” diye konuştu.

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