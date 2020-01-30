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İSTANBUL

Gönülleri fethetmişti

İsmailağa Kur'an Kursu’nun kurucularından ve İstanbul’un eski vaizlerinden Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi dün son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’ndeki cenaze namazına katılan Erdoğan, Hoca’yı “Kürsüde olsun, mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi. Güzel ifade tarzıyla gönülleri fethetmişti” sözleriyle anlattı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Vanlıoğlu’nun cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Vanlıoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

Fatih’in Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Kuran Kursu’nun kurucularından ve İstanbul’un eski vaizlerinden Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi dün son yolculuğuna uğurlandı. Vanlıoğlu Hocaefendi için dün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’inde cenaze töreni düzenlendi. Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski meclis başkanı İsmail Kahraman, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eski Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendinin vekillerinden Hasan Kılıç Hoca Efendi, Başkan Erdoğan’ın Hocası Kemal Hut, İsmailağa Camii Derneği Başkanı Celal Erzincanlı, Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca Efendi ve sevenleri katıldı. Namazı Vanlıoğlu Hoca Efendi’nin oğlu Masum Vanlıoğlu kıldırdı.

Ahmet Vanlıoğlu

Merhum Vanlıoğlu için cenaze töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Hocamızın huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekilde ifade ettiler. Vanlıoğlu Hocamız kürsüde olsun, mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi.

Güzel ifade tarzıyla gönülleri fethetmişti. Son demlerinde kendisini görme imkanım olmadığı için de çok üzgünüm. Nasip olmadı şimdi musallada kendisiyle beraberiz. Rabbim inşallah cennetiyle cemaliyle hep birlikte bizleri müşerref kılsın.” Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Vanlıoğlu’nun tabutuna omuz verdi. Vanlıoğlu’nun naaşı Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merhum Vanlıoğlu’nun tabutuna omuz verdi.

OLÇOK AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

  • Erdoğan ayrıca, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok’un, 90 yaşında vefat eden annesi Asiye Olçok’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Olçok için dün de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Yurt dışı ziyaretim sebebiyle cenazesine katılamadığım merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer vermişti.
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