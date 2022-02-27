Gündem Görenlerin şaşırdığı üç bacaklı oğlak
ŞIRNAK

Görenlerin şaşırdığı üç bacaklı oğlak

Şırnak'ın Uludere ilçesine Bağlı Gülyazı köyünde 3 bacaklı olarak dünyaya gelen keçi yavrusunu görenler şaşırıyor. Organ yetmezliğinden dolayı oğlağın 3 bacaklı olarak dünyaya geldiğini belirten Veteriner Hekim Şerif Tadik, “2 gün önce keçimiz 3 bacaklı yavru doğurdu. Bu anomali vakasıdır. Genelde genetik deformasyona bağlı olarak şekillenen ve arka bacakta organ yetmezliği meydana geliyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Görenlerin şaşırdığı üç bacaklı oğlak
DHA
Arşiv
Görenlerin şaşırdığı üç bacaklı oğlak
DHA
Arşiv
Görenlerin şaşırdığı üç bacaklı oğlak
DHA
Arşiv
Görenlerin şaşırdığı üç bacaklı oğlak
DHA
Arşiv


Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde besicilik yapan Salih Demir'in keçisi, bir süre önce 3 ayaklı bir oğlak dünyaya getirdi. Oğlağı 3 ayaklı görünce şaşkına dönen Demir, veterinere gösterdiği oğlağın sağlık probleminin olmadığını öğrendi. 3 ayaklı olduğu için ayakta durmakta zorlanan oğlağın annesinden süt emmesine yardım eden Demir, hem şaşkın olduğunu hem de bunu Allah'ın bir nişanı olarak gördüğünü söyledi.

Protez bacak yaptırılabilir


Organ yetmezliğinden dolayı keçinin 3 bacaklı olarak dünyaya geldiğini belirten Veteriner Hekim Şerif Tadik, şunları söyledi:
“2 gün önce keçimiz 3 bacaklı olarak doğmuş. Bu anomali vakasıdır. Genelde genetik deformasyona bağlı olarak şekillenen ve arka bacakta organ yetmezliği meydana geliyor ya da bilinçsiz ilaçlar, yanlış ilaçlamalar sonucunda da meydana gelebiliyor. Bazen de çevresel faktörlere bağlı olarak petrol, kimyasal artıkları sonucu vücutta belli bir kalıntı oluşuyor. Ve vücudun bazı yerleri az gelişiyor. Bazen 3 göz, 2 başlı, 3 bacaklı kuzu ve keçilere şahit olmuşuz.

Nadir görünen bir vakadır. Tedavisi maalesef yok. Yaşamının geri kalanına 3 bacaklı olarak devam edecek. Keçimize 1-2 ay boyunca bir bebek gibi iyice beslenmesine, sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz büyüyene kadar zaten kendisi 3 bacaklı olarak hayatına devam edecektir. Ortopedik malzemelerle keçimize protez bacak yaptırılabilir” dedi.

Bu kuşu görenler şaşırıyor
OYNAT
Bu kuşu görenler şaşırıyor

Adamın elinde tuttuğu kuş, kafasını bir oraya bir buraya adeta bir yılan gibi sallıyor. 

Keçi kuzu doğurdu
OYNAT 02:47
Keçi kuzu doğurdu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde beslenen bir keçi, kuzu doğurdu. Seydikemer ilçesinde yaşanan bu ilginç doğum keçinin sahibi ve mahalle sakinlerini Şaşkınlık içinde bıraktı. Keçi besleyen Akpınar ailesi, ilk defa böyle bir doğuma şahitlik etmenin şaşkınlığı içinde bulunuyor.


Türk denizlerinde bulundu

Türk denizlerinde bulundu

Petrol ve doğal gazın yerini alacak.
Yerleşim yeri yakınına isabet etti

Yerleşim yeri yakınına isabet etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'i arayıp can kayıpları için başsağlığı diledi.

Elon Musk, internet erişimini sağlayan Starlink uydu servislerini Ukrayna için aktifleştirdi.
Bugün kandil

Bugün kandil

Miraç Kandili bu gece idrak edilecek.
Ruslara kalsa İstanbul'u bile isterler

Ruslara kalsa İstanbul'u bile isterler

​Trump: Ben tekrar başkan olsaydım bu korkunç felaket asla yaşanmazdı.

​Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazırız.

​Rus askerlerin şaşkınlığı telsiz konuşmalarına yansıdı.

​40 bin askerden oluşan Mukabele Kuvveti, Doğu Avrupa'ya konuşlanacak.

Rus saldırılarının 3. gününde sokak çatışmaları yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.