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Güçlendirme kurtaramadı

Malatya’da depremde yıkılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve Ortaokulu’nda 2020’de güçlendirme çalışması yapıldığı ortaya çıktı. Güçlendirme yapılan Ören Anadolu Lisesi’nde ise hasar oluştu.

04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Malatya’da depremde yıkılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve Ortaokulu’nda 2020’de güçlendirme çalışması yapıldığı ortaya çıktı.

Malatya’da depremde yıkılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve Ortaokulu’nda 2020’de güçlendirme çalışması yapıldığı ortaya çıktı.

Malatya’da depremlerde yerle bir olan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve Ortaokulu’nda geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapıldığı ortaya çıktı.

Malatya’da deprem sonrası yıkılan yerlerden birisi de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi’nde bulunan okullar oldu. 2020 yılında çalışma yapılmasına rağmen Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve Ortaokulu yerle bir olurken çalışma yapılan bir diğer okul Ören Anadolu Lisesi’nde ise hasar meydana geldi. Akçadağ Kaymakamlığı’nın internet sitesinde 21 Temmuz 2020 yılında yayınlanan haberde, “İlçemize bağlı Ören Mahallesi’nde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi’ndeki okullarımızda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi’nde güçlendirme çalışmalarına başlandı. Bu okullar olası bir depreme karşı güçlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.


#Malatya
#Deprem
#Okul
#Bina Güçlendirme
2 saat önce
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Güçlendirme kurtaramadı
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