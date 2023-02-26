Güçlendirme kurtaramadı

Malatya’da deprem sonrası yıkılan yerlerden birisi de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi’nde bulunan okullar oldu. 2020 yılında çalışma yapılmasına rağmen Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve Ortaokulu yerle bir olurken çalışma yapılan bir diğer okul Ören Anadolu Lisesi’nde ise hasar meydana geldi. Akçadağ Kaymakamlığı’nın internet sitesinde 21 Temmuz 2020 yılında yayınlanan haberde, “İlçemize bağlı Ören Mahallesi’nde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi’ndeki okullarımızda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi’nde güçlendirme çalışmalarına başlandı. Bu okullar olası bir depreme karşı güçlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.