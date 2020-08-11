Gülen’in ulağıymış

Üsküdar’da 15 Temmuz darbe girişimine kadar İmam Hatip’lik yapan Abdurrahman Baz, FETÖ ile iltisakı nedeniyle KHK ile meslekten ihraç edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında şüpheli olan Baz’ın telefon trafiği mercek altına alındı. Baz’ın FETÖ’nün tepe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Mustafa Özcan, Naci Tosun, Cemal Türk gibi çok sayıda isimle 2006-2015 yılları arasında iletişim kaydına rastlandı.

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CUMHURİYET YAZARINA MEKTUP

Bir başka FETÖ soruşturmasında şüpheli olan ve TSK’dan ihraç edilen askeri öğrenci Sefa Y. savcılığa verdiği ifadede Baz’ın yönlendirmesiyle FETÖ’ye ait evlerde askeri liselere hazırlandığını dile getirdi. Bir başka soruşturmada tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan İsa K. ise Baz’ın 2011 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret ettiğini, bu ziyarette Gülen’in Baz’a Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya’ya yazılmış bir mektup verdiğini söyledi.

STV VE KANALTÜRK AYRINTISI

Savcılık Abdurrahman Baz hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Silahlı terör örgütü üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Baz’ın, 2014’te de örgüte ait Samanyolu ve Kanaltürk televizyonlarında Ramazan programına katıldığı belirlendi. İddianamede Gülen’in Baz’a mektup teslim ettiğine, örgütün tepe yönetimiyle irtibatlı olduğuna, şüphelinin sohbet, himmet gibi örgütsel eylemlerde bulunduğuna dikkat çekildi.