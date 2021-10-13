Gündem Gülfem Hatun Camii yeniden yükseliyor
İSTANBUL

Gülfem Hatun Camii yeniden yükseliyor

Üsküdar’da bulunan ve orijinal haline uygun bir şekilde restore çalışması yapılan 460 yıllık tarihi Gülfem Hatun Camii’nde çalışmalar sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülfem Hatun Camii yeniden yükseliyor
Edinilen bilgilere göre camiye sonradan ekleme yapılan tuvaletler ve lojman binası kaldırılacak.

Üsküdar’da bulunan ve orijinal haline uygun bir şekilde restore çalışması yapılan 460 yıllık tarihi Gülfem Hatun Camii’nde çalışmalar sürüyor. Restorasyon çalışmaları süren tarihi Gülfem Hatun Camii havadan görüntülendi. Üsküdar Gülfem Sokakta bulunan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında eşi Gülfem Hatun tarafından yaptırılan ve yapımı 1561’de tamamlanan 460 yıllık Gülfem Hatun Camii’nin restorasyonu yapılıyor.

  • Edinilen bilgilere göre camiye sonradan ekleme yapılan tuvaletler ve lojman binası kaldırılacak. Gülfem Hatun’un mezarını barındıran cami, Üsküdar Meydanı’nın simgelerinden biri olacak. Gülfem Hatun’un türbesinin elden geçirilerek onarım yapılacağı ve caminin önünde bulunan fakat geçmiş yıllarda kaldırılan çeşmenin aynı yerine inşa edileceği öğrenildi.
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