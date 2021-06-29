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KOCAELİ

Gültepe Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunun 100’üncü yılında Gültepe Kültür Merkezi’nin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, kültür merkezinin açılışında ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gültepe Kültür Merkezi’nin temeli atıldı
Gültepe Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılacak olan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunun 100’üncü yılında Gültepe Kültür Merkezi’nin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, kültür merkezinin açılışında ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi.

ARALIK AYINDA BİTMİŞ OLACAK

  • Başkan Büyükakın, “Burada çocuklarımız kitapla buluşacaklar, burada çocuklarımız çeşitli söyleşiler dinleyecekler. Millet Kıraathanesi dediğimiz, okuma, buluşma, dinlenme, sosyalleşme, kötü alışkanlıklardan uzak olma… Birçok fonksiyon bu binanın çatısı altında gerçekleşecek. Çok daha fazlasını hak ediyorlar. Bu çocuklarımız her şeyi hak ediyorlar “şeklinde konuştu.

Projenin 2,5 milyonun üzerinde bir bütçesi olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “İmkanımız daha fazla olursa daha fazlasını da yaparız. Büyükşehir olarak gençlerin spor yapması için sanatla kültürle uğraşması için elimizden ne gelirse yapıyoruz, yapacağız. Bu proje aralık ayında inşallah bitmiş olacak” diye konuştu. Gültepe Mahallesi 4397 ada 22 nolu parselde yapılacak olan kültür merkezinin proje alanı 229 metrekare olacak. 5 katlı yapıda, millet kıraathanesi, bilgisayar ve toplantı odaları, çay ocağı ve mescit yer alacak.

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