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Denizi yok ama balık ihraç ediyor

Karadeniz’in denize kıyısı olmayan şehri Gümüşhane, her yıl binlerce ton balık ihraç ediyor. Torul ve Kürtün ilçelerinde elektrik üretimi için yapılan barajlara kurulan 22 tesisteki balıklar, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Ekonomiye yıllık 100 milyon lira katkı sağlanıyor.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Gümüşhane haberleri: Denizi yok ama balık ihraç ediyor
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Doğu Karadeniz’in denize kıyısı olmayan şehri Gümüşhane, her yıl binlerce ton balık ihraç ediyor. Torul ve Kürtün ilçelerinde elektrik üretimi için yapılan barajlara kurulan 22 tesiste, balık yetiştiriciliği yapılıyor. Balıklar, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

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YILDA 100 MİLYON LİRA KATKI

  • Gümüşhane’deki barajlarda kafesler içerisinde yetiştirilen gökkuşağı türündeki alabalıklar, 250 gram ağırlığa gelince canlı olarak Trabzon, Giresun ve Rize’ye götürülüyor. Balıklar, Karadeniz’e kurulan kafeslerde 3 kilogram ağırlığa ulaşıncaya kadar büyütülüyor. Deniz suyunda yağlanan ve ağırlığı artan alabalıklar burada ‘Türk Somonu’ haline geliyor. Yıllık 3 bin tona yakın üretimi yapılan Türk Somonu iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor. Amerika, Japonya, Çin, Şili, BAE ve Vietnam başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen balık, ekonomiye yıllık 100 milyon lira katkı sağlıyor.

İNANILMAZ BİR TALEP VAR

Devletin balık üreticilerine teşvik verdiğini söyleyen Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, şunları söyledi: “İki barajımızda toplam 22 üretim tesisi bulunuyor. Barajlarda üretim yapan işletmecilerimiz kilogram başına devlet desteği alıyor. Bu da üretimi teşvik ediyor. Bugün Torul ve Kürtün barajlarımızda balık kafesi koyabilecek yer kalmadı. İnanılmaz derecede bir talep var. Özellikle son birkaç yıldır yetiştiriciler talepleri karşılamakta zorluk yaşıyor.”

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