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Gündeme göre oltalama

Dolandırıcılar gündemi takip ederek vatandaşları tuzağa düşürüyor. ‘Oltalama’ yöntemiyle kullanıcılara rastgele mesaj atan dolandırıcılar, “FETÖ”, “Kovid”, “Kredi kartı aidat iadesi” ve “Emekliler” gibi ilgi çekici konuları kullanıyor.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:37 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gelişen teknoloji çağıyla birlikte siber suçlar da artıyor. Dolandırıcıların rastgele kullanıcı hesaplarına mesaj atarak bir çevrimiçi saldırı türü olan ‘oltalama’ yöntemi birçok vatandaşın mağduriyetine sebep oluyor. Dünya genelinde ülke bazlı değişkenlik göstermekle birlikte siber saldırıların yüzde 85’e yakınının oltalama saldırılarından oluştuğu kaydedildi.

KORKU VE MÜJDELİ İÇERİKLERE DİKKAT

Saldırganlar birtakım güvenlik cihazlarını aşmaya çalışmak yerine en kolay yöntemi seçerek, kişileri oltaya düşürmeye çalışıyor.

Siber suçlular, yapay zeka araçlarını en efektif kullanan gruplar arasında yer alıyor. Rastgele kullanıcı hesaplarına mail ve sms göndererek kişileri ağına düşürmek isteyen dolandırıcılar, gündemi takip ederek kullanıcıları ağına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar kullanıcılara atılan sms veya e-maillerde korku, heyecan vb. gibi merak oluşturan içerikleri tercih ediyor. Genellikle o anki konjonktüre yönelik hazırlanıyor. Türkiye’de “FETÖ”, “Kovid”, “Kredi artı aidat iadesi”, “Emekliler” olmak üzere ilgi çekici içeriklere yer veriliyor.

Oltalama nedir?

Kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri ve benzeri kullanıcı verilerini çalmak için sıklıkla kullanılan bir sosyal mühendislik saldırısı türüdür. Bu saldırılar, güvenilir davranan bir saldırganın kişiyi e-posta, anlık ileti veya kısa mesaj açmaya ikna ettiği saldırı türüdür.


Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu: Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum
Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu: Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum

Bayrampaşa'da iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları vatandaşları, banka görevlisi olduklarını söyleyerek dolandıran 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Olayı anlatan Abdurrahim Albayrak, "Cuma günü telefonum durmadan çalmaya başladı. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Onlar bana hakaret ediyor ben onlara hakaret ediyorum. Beni dolandırmaya çalıştıklarını düşündüm. Onlar da benim onları dolandırdığımı söylüyor. Ben onları aramadığımı onların beni aradıklarını söyledim. 50-60 kişiyle böyle konuştuk" dedi. Albayrak, "Bu numara bana rahmetli Mesut Yılmaz'ın hatırası. Başbakan olduğu dönemde bu numarayı bana VIP olarak vermişti. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Kara kara düşünüyorum" diye konuştu.


#Dolandırıcılık
#Siber Suçlarla Mücadele
#Oltalama
2 saat önce
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