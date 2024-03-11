Gündeme göre oltalama

Gelişen teknoloji çağıyla birlikte siber suçlar da artıyor. Dolandırıcıların rastgele kullanıcı hesaplarına mesaj atarak bir çevrimiçi saldırı türü olan ‘oltalama’ yöntemi birçok vatandaşın mağduriyetine sebep oluyor. Dünya genelinde ülke bazlı değişkenlik göstermekle birlikte siber saldırıların yüzde 85’e yakınının oltalama saldırılarından oluştuğu kaydedildi.
KORKU VE MÜJDELİ İÇERİKLERE DİKKAT
Saldırganlar birtakım güvenlik cihazlarını aşmaya çalışmak yerine en kolay yöntemi seçerek, kişileri oltaya düşürmeye çalışıyor.
Siber suçlular, yapay zeka araçlarını en efektif kullanan gruplar arasında yer alıyor. Rastgele kullanıcı hesaplarına mail ve sms göndererek kişileri ağına düşürmek isteyen dolandırıcılar, gündemi takip ederek kullanıcıları ağına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar kullanıcılara atılan sms veya e-maillerde korku, heyecan vb. gibi merak oluşturan içerikleri tercih ediyor. Genellikle o anki konjonktüre yönelik hazırlanıyor. Türkiye’de “FETÖ”, “Kovid”, “Kredi artı aidat iadesi”, “Emekliler” olmak üzere ilgi çekici içeriklere yer veriliyor.
Oltalama nedir?
Kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri ve benzeri kullanıcı verilerini çalmak için sıklıkla kullanılan bir sosyal mühendislik saldırısı türüdür. Bu saldırılar, güvenilir davranan bir saldırganın kişiyi e-posta, anlık ileti veya kısa mesaj açmaya ikna ettiği saldırı türüdür.