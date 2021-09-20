Gündoğdu ve Üç Ocak mahallelerinde terk edilmiş yapıların yıkımı gerçekleşti

Akdeniz Belediyesi, kentin estetiğini bozmasının yanı sıra, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kimi zaman da madde bağımlılarının mekânına dönüştüğü için sosyal sorunlara yol açabilen terk edilmiş yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Çevre güvenliği alınarak kontrollü yıkım gerçekleşti

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yasal süreçleri tamamlanan Üç Ocak Mahallesi 5413 Sokak Numara 42’de bulunan ve sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönen 2 katlı metruk yapının yıkımını yaptı.

Çevre güvenliği alınarak iş makinesi yardımıyla kontrollü gerçekleşen yıkımda ekipler, ortaya çıkacak toz bulutunu önlemek için de yapıya arazöz yardımıyla su sıktı. Diğer bir ekip ise, Gündoğdu Mahallesi 5764 Sokakta bulunan Gündoğdu Camisi’nin bitişiğinde bulunan ömrünü tamamlamış olan 3 katlı lojman ve ek yapının yıkımını da yine kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.

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Yoğun şikâyetlere yol açan metruk yapıların yıkımı sürecek

Ekipler, her iki yıkımla birlikte ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da kamyonlara yükleyip mahallelerden çıkardı. Uzun zamandır sahiplerince kullanılmayan harabe haldeki yapıların yıkımına tanık olan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirip belediye ekiplerine teşekkür etti.

Gerek fen işleri ekiplerinin sahadaki inceleme ve tespitleri, gerekse muhtarlar ve mahalle sakinlerinden gelen şikâyet ve talepler üzerine, halkın can ve mal güvenliği açısından risk yaratan, kimi zaman sosyal sorunlara sebep olan metruk yapıların yıkımı aralıksız devam edecek.