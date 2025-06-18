Gündüz kuşağına 'Aile Saati'

Televizyon yayınlarında gündüz kuşağında belirli bir zaman dilimi, “aile dostu yayın saati” olarak tanımlanacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bu yeni uygulamayı kamuoyuna duyurdu.





GÜNDÜZE DE KORUMALI SAAT

Uygulama hakkında bilgi veren Şahin, şunları söyledi: “Şimdi hâlihazırda yürürlükte olan yönetmeliklerimize göre, 00.00-05.00 saatleri dışındaki zamanlar zaten ‘korumalı saat’ olarak kabul ediliyor. Biz şimdi bunun da ötesine geçerek, özellikle gündüz kuşağında belli bir zaman dilimini ‘Aile Dostu Yayın Saati’ olarak tanımlamak istiyoruz. Bu ne demek? O saatlerde yayınlanacak programların, aile birliğine zarar vermeyen, şiddetten uzak, sansasyonel değil; bilgilendirici, eğitici ve kültürel açıdan değer taşıyan içerikler olması demek.”





YAPIMCILARA TEŞVİK

Şahin, bu uygulamanın yalnızca içerik denetimiyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda yapımcıları daha kaliteli yayınlar üretmeye teşvik edecek bir mekanizma olarak kurgulandığını belirtti. Bu kapsamda RTÜK bünyesinde bir “seçici kurul” oluşturulmasının planlandığını da ifade eden Şahin, “Kuruldan onay alan programlar, ‘Aile Dostu Yayın’ olarak işaretlenecek ve ekranın bir köşesinde bunu gösteren bir logo yer alacak. İzleyici o logoyu gördüğünde, karşısındaki içeriğin güvenilir olduğunu bilecek” şeklinde konuştu.





'AİLE DOSTU' SERTİFİKASI

Bu yaklaşıma kurumsal bir nitelik kazandırmak amacıyla geliştirilen 'Aile Dostu Sertifika Sistemi' hakkında da bilgi veren Şahin, sürecin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü aktardı. “Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız aile ve çocuk dostu yapımların belirlenmesi, ödüllendirilmesi ve teşviki üzerinde durmaktadır. Planladığımız sistemde, sertifika verilecek programlar RTÜK ve ilgili kurumların oluşturacağı bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirme hem içerik kriterlerine hem de toplumsal etkisine göre yapılacak” dedi. Sertifika alan yapımların, reklam avantajları, mali destekler ve yayın saatlerinde öne çıkarılma gibi teşvik mekanizmalarından faydalanabileceğini belirten Şahin, ilk sertifikaların ağustos ayı itibarıyla verilmesinin planlandığını ifade etti.



