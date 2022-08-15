Gündem Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası
POLİTİKA

Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası

- Terör örgütü mensubu bir grup Trodos'ta PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçalarını açıp örgüt lehine slogan attı

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Haber Merkezi AA
Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası
Güney Kıbrıs Rum kesiminde terör örgütü PKK propagandası

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi. GKRY'de faaliyet gösteren grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

Anma yapıp, terör örgütü lehine slogan attılar

PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı. Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD'ye ofis açma izni verilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti. Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.

Güney Kıbrıs'ta terör örgütü provokasyonu
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Güney Kıbrıs'ta terör örgütü provokasyonu

  • Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için 15 Ağustos'un özel bir yeri var. Kıbrıslı Türklere yapılan zulme dur diyen Türkiye, 14 Ağustos’ta "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlattı. 16 Ağustos'ta ateşkes ilan edildi.

Harekat başarıyla sonuçlanırken, adada yaşayan Kıbrıslı Türk halkının güvenliği de sağlanmış oldu. İkinci harekat sırasında geri çekilen Rum askerleri, geçtikleri Türk köylerini yakarak silahsız insanları katletti. Toplu katliamlar ve mezarlar harekatın bitiminde ortaya çıkarıldı.

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