Gündem Güngörende 7 katlı bina boşaltıldı
İSTANBUL

Güngören'de bir apartman çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Güngören'de 7 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de bir bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Apartmanda oturan vatandaşlar tahliye edildikten sonra bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Haber Merkezi DHA
Belediye ekipleri çökme riski nedeniyle 7 katlı binayı tahliye etti.
Belediye ekipleri çökme riski nedeniyle 7 katlı binayı tahliye etti.

Güngören'de temelinden ses gelen ve çatlaklar oluşan 7 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Apartmandan tahliye edilen vatandaşların çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi.

Akıncılar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde Cemal Gürsel Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan 7 katlı apartmanda oturan vatandaşlar binadan sesler geldiğini fark etti. Apartmandan çıkan vatandaşlar binada çatlaklar ve hasarlar meydana geldiğini görünce durumu hemen polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipleri binayı boşalttı

  • İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri apartmanda yaptıkları incelemeler sonucunda 7 katlı binayı çökme riskine karşılık güvenlik gerekçesiyle boşaltma kararı aldı. Apartmanda oturan vatandaşlar tahliye edildikten sonra bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Belediye ekipleri apartmanın önüne şerit ve bariyerli önlem aldığı görüldü.

Ayrıca apartmanın dış kısmına ağaç kütüğü ile desteklenmesi dikkat çekti. Evleri mühürlenen bina sakinleri, çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi. Belediye ekiplerinin bina önündeki önlemi incelemeler bitene kadar süreceği öğrenildi.

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