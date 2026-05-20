Günler öncesinden dikkat çekmişti: Uzman ismin Malatya tahmini gündem oldu

13:4420/05/2026, Çarşamba
Malatya depremi sonrası Şener Üşümezsoy'un deprem yorumu öne çıktı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından, deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un yaklaşık iki hafta önce bölgeye ilişkin yaptığı deprem tahminleri ve fay hatları üzerine değerlendirmeleri yeniden gündem oldu.

AFAD verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Depreme ilişkin, 2 hafta önce deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tarafından uyarı yapıldığı ortaya çıktı.

Üşümezsoy’un kişisel YouTube kanalındaki yayında Battalgazi hattına dikkat çektiği görüldü.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yayında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Battalgazi'ye doğru giden kesimlerde depremler olacağını vurgulamıştık”
“2020 Yılında Sivrice'de olan deprem Sivrice gölünden Doğanyol bükülümü, Fırat bükülümünün Doğanyol'daki fay tarafından kesilmesi noktasında stresini bu bölgede boşaltmıştı. Bu 6.8'lik depremin Pötürge'ye doğru bir uzanımı söz konusuydu. Fakat yırtılma yetersiz veya yırtılmamış olduğu için Pötürge'de bir stres, sismik boşluk veya stres kalmıştı. İşte o stresten dolayı orada bir 6,5'luk bir depremin olabileceğini veya o fay kırılmıyorsa onun çevresindeki Battalgazi'ye doğru giden kesimler, depremler olduğunu, olacağını vurgulamıştık.”
“Battalgazi hattında deprem olmaktadır”

Üşümezsoy açıklamasının devamında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu durumda görüldüğü gibi Pötürge fayına paralel, kuzeydeki Battalgazi Hattı'nda deprem olmaktadır. Pötürge fayında stresin 6 Şubat 2023 ve 20 Ocak 2020 depremleri arasında, Sivrice ve Gölbaşı arasında kalan kırılmamış bir bölge olarak Pötürge içinden geçen, kuzeyinden geçen fayın halen stresle yüklü olduğu görülmektedir.”
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.




