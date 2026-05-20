Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası uzmanlardan 'Süreç bitmedi' uyarısı geldi: Büyük deprem kapıda mı?

AFAD verilerine göre 20 Mayıs sabahı saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedilen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Şanlıurfa gibi çevre illerde de şiddetle hissedilen sarsıntının ardından AFAD ekipleri hızla saha çalışmalarına başladı. İlk taramalara göre bölgede herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezken, Malatya Valisi Seddar Yavuz da kendilerine ulaşan bir hasar ihbarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaştı.