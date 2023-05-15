Gurbetçilerin tercihi Erdoğan

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oyların da sayımı yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; yurt dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 56,2 oy çıkarken, AK Parti ise yüzde 43,1 ile birinci parti oldu. 7’li Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,3’te kalırken, CHP ise yüzde 25,1 oy alabildi. MHP yüzde 10,5, Yeşil Sol Parti ise oyların yüzde 8,3’ünü aldı.

DÜNYADA BİRİNCİ

Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşlardan Mısır’da yüzde 76,3, Avusturya’da yüzde 73,8, Suudi Arabistan’da yüzde 75,8, Almanya’da yüzde 65.3, Fransa’da yüzde 63,4, Norveç’te 51,2 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise Mısır’da 22,3, Avusturya’da 24,1, Suudi Arabistan’da 23,4, Almanya’da 32,7, Fransa’da 35,1, Norveç’te 46,5 oy aldı.

FETÖ OYLARI ŞAŞIRTMADI

Yurt dışında Kanada, ABD ve Yunanistan’da kullanılan oylar dikkat çekti. FETÖ’cülerin yoğunlukla firar ettiği bu ülkelerde büyük oranda Kılıçdaroğlu için oy kullanıldığı görüldü. Kılıçdaroğlu’na, FETÖ’cü teröristler için sığınak konumunda olan Kanada’da yüzde 79,1, ABD’de yüzde 78,4, Yunanistan’da ise yüzde 69,5 oranında oy geldi.

10 bin kişi saydı

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, oy sayımının başlamasından önce sürece ilişkin bilgi verdi. Uğuz, “Yurt dışında 72 ülke, 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar daha önce de söylediğim gibi 5 kilitli kapıda muhafaza edildi. Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik. 1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak. Mesaimiz uzun, sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık, bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut” dedi.











