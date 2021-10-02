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OSMANİYE

Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 21 yıl önce ödeyip bitirdiğini zannettiği bir banka kredisinden 1 kuruş borç bakiyesi kalan adama banka tarafından ihtarname çekilip icraya verileceği söylendi ve avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep edildi. 1 kuruş borcu başına bela olan adamın yaşadığı trajikomik olayın basına yansımasının ardından banka, vatandaşın borcunu kapatıp avukat parasından da vazgeçtiğini bildirerek borcu yoktur yazısı verdi.

Haber Merkezi İHA
Haber olunca 1 kuruşluk banka borcundan kurtuldu
Mukadder Hatunoğlu’nun dramının basına yansımasının ardından banka şubesi, Hatunoğlu’nun 1 kuruş borcunu kapatıp avukat parasından da vazgeçti.

Kadirli ilçesinde yaşayan Mukadder Hatunoğlu, 2000 yılında ilçedeki Ziraat Bankası şubesinden tarım ve hayvancılık kredisi çekti. Kredi borcunu taksitler halinde ödeyen Hatunoğlu borcunun tamamını ödeyerek kredisini kapattı.

İLK ÖNCE DOLANDIRICILAR ARIYOR SANDI

21 yılın ardından geçtiğimiz ay Mukadder Hatunoğlu, Ziraat Bankası’nın hukuk biriminden aranarak 2000 yılında çektiği krediden dolayı hesabın kapanmadığını, 0.01 kuruş borcu kaldığını ve bu borcun tahsil edilmesi gerektiği söylendi. Durumu önce telefon dolandırıcılığı zanneden Hatunoğlu, banka şubesine giderek konunun aslını sordu. Banka şubesindeki görevli, alacak takibini doğrulayarak Hatunoğlu’na 1 kuruş borcu olduğunu bu borcun hukuk bürosuna sevk edildiğini, borcunu kapatabileceğini ancak öncelikle avukat parası bin TL ödemesi gerektiğini söyledi.

HABER OLUNCA BANKA TALEBİNDEN VAZGEÇTİ

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirten Mukadder Hatunoğlu’nun dramının basına yansımasının ardından banka şubesi, Hatunoğlu’nun 1 kuruş borcunu kapatıp avukat parasından da vazgeçti.

Yine banka tarafından borcu yoktur kağıdı verilen Hatunoğlu, “2000 yılında çektiğim ve ödeyip bitirdiğim kredi borcumdan 0.01 kuruş borç bakiyesi kaldı deyip 21 yıl aradan sonra bana borç gönderdiler hem 1 kuruşu hem de bin TL avukat parası talep ettiler. Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum, şu anda mağduriyetim giderildi ancak kendilerine de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Benim 1 kuruş borcumun peşine düşeceklerine iş adamı Lütfü Türkkan’a verdikleri 36 milyon doların peşine düşsünler onu tahsil etsinler bazı iş adamlarına verdikleri 800 milyon doların peşine düşsünler” şeklinde konuştu.

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