Hac başvuruları bugün bitiyor

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, yoğun talep üzerine bugüne kadar uzatılmıştı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, şubat ayında katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek. Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.