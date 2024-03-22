Hafıza'nın yeni bölümü yayınlandı: Hindistan'ın Türklerle ne ilgisi var?

Gazeteci Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 81. bölümünde "Hindistan'ın Türklerle ne ilgisi var?" başlığını masaya yatırarak ülkedeki Türk hakimiyetini ve günümüze kalan yansımalarını değerlendirdi.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın bu haftaki ana gündem maddesi 'Tarihin en büyük soykırımına uğrayan millet Türklerdir' başlığı oldu. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Türkistan coğrafyası üzerinden Türklerin tarihteki devlet yönetimine değindi. Türklerin gittiği her yere medeniyet götürdüğünü ifade eden Kaynak, "Türkler gittikleri hiçbir yerde o ülkeyi, yerli halkı öldürüp elinden almadı." dedi. "İngilizler gittikleri her yerde Türklerle karşılaştı." ifadesiyle Türklerin geniş coğrafyaya yayıldığını ve merhamet düsturuyla ortaya koyduğu devlet yönetimi ile bu varlığını sürdürdüğünü de aktaran Kaynak; Hindistan'ın, Mısır'ın ve Çin'in Türkler çıktıktan sonra fakirleştiğini ve muhtaç duruma düştüğünü söyledi.
Hafıza bu hafta 74'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, Türkiye düşmanlarına karşı ülkenin değerlerine sahip çıkılmasına ilişkin konuştu. Türkiye'de yaşanılıyorsa Türkiye'nin savunulması gerektiğini, eğer başka ülke savunulacaksa o kişinin söz konusu ülkeye gitmesi gerektiğini belirten Kaynak, "Bu ülkenin kendi değerlerine sahip insanlara ihtiyacı var." dedi.
Geçmişin ve bugünün nabzını tutarak geleceği kurgulayan Hafıza'nın 76'ncı bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik "dil ve din" konusu masaya yatırdı. 'Aidiyeti olan bir çocuğun yetişmesi' gerektiğini vurgulayan Çelik'e, Kaynak, "Onun için birinci sıraya dili koyduk. İkincisi dindir. Din medeniyetin aslıdır. Ve dille birleştiğinde anlam ifade eder. Çünkü din, dili biçime sokar" sözleriyle destek verdi. Ersin Çelik'in "dil yaşar, din yaşatır" sözünü "Herkes düşündüğü inanç sistemine göre dilini kullanır." ifadesiyle karşılık veren Kaynak, "Dille dinin ilişkisi birebirdir. Literatürü kaybettiğin anda kendi ülkenin içerisinde yabancılaşırsın." dedi.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın yeni sezonundaki yedinci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin Anadolu'daki casusluk ve mandacılık faaliyetlerini ele aldı. ABD'nin Türkiye'ye eğitim üzerinden nasıl girdiğini anımsatan Çelik'in "ABD'nin casusluk ve mandacılık için yaptığı çalışmalar neydi?" sorusuna cevap veren Kaynak, asıl olayın Hristiyanlığı yayma fikri olduğunu ve Osmanlı'nın son döneminde 465'i Amerikan olmak üzere yaklaşık 1000 tane yabancı okul olduğunu söyledi. Okullarla sınıfsal farklılıklar ortaya çıkarıldığını aktaran Kaynak, yabancı okulların yerleştirdikleri disiplinleri nedeniyle öğrencilerin kendi ülkesindeki diğer okulları kötülemeye başladığını ifade etti.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 71'inci bölümünde Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, ABD'nin dünyadaki hakimiyet planını masaya yatırdı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının sonrasında dünya genelinde dağılan imparatorluklara dikkat çeken Kaynak, kurulan Pike devletler ile bazı devletlerin kontrolünün diğer devletler ile kontrol edilmesinin amaçlandığını belirtti. Ufuk Kaynak, ABD'nin böylelikle İslam dünyasının kontrolünün İsrail'e verildiğini söyledi.