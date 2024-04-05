Hafıza'nın yeni bölümü yayınlandı: Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın bu haftaki ana gündem maddesi 'Tarihin en büyük soykırımına uğrayan millet Türklerdir' başlığı oldu. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Türkistan coğrafyası üzerinden Türklerin tarihteki devlet yönetimine değindi. Türklerin gittiği her yere medeniyet götürdüğünü ifade eden Kaynak, "Türkler gittikleri hiçbir yerde o ülkeyi, yerli halkı öldürüp elinden almadı." dedi. "İngilizler gittikleri her yerde Türklerle karşılaştı." ifadesiyle Türklerin geniş coğrafyaya yayıldığını ve merhamet düsturuyla ortaya koyduğu devlet yönetimi ile bu varlığını sürdürdüğünü de aktaran Kaynak; Hindistan'ın, Mısır'ın ve Çin'in Türkler çıktıktan sonra fakirleştiğini ve muhtaç duruma düştüğünü söyledi.